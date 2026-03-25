Россия ударила по Украине сотнями дронов, - ВСУ

CentralAsia (CA) - Россия вечером 24 марта запустила сотни беспилотников по западным областям Украины — Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, эта атака стала одной из самых массированных за все время — в ходе нее было выпущено 556 дронов. Зафиксировано 15 случаев попадания, 541 беспилотник был уничтожен.

Во Львовской области в результате атаки пострадали не менее 19 человек, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. По данным мэра Львова Андрея Садового, число пострадавших больше — 22. В результате одного из попаданий был поврежден жилой дом в жилом массиве Сыхов.

Кроме того, повреждения получил памятник архитектуры национального значения — ансамбль Бернардинского монастыря. Он относится к ансамблю исторического центра Львова, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал генерального директора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани «немедленно и самым решительным образом отреагировать на это преступление».

Также атакована Ивано-Франковская область. В центре города Ивано-Франковск двое человек погибли, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук. Мэр Руслан Марцинкив уточнил, что еще четыре человека пострадали. Повреждено около 10 жилых домов.

Кроме того, под атакой оказалась Винницкая область — там есть один погибший и 13 пострадавших, сообщили в областной администрации.