Иран разрешил «невраждебным» судам проходить через Ормузский пролив

CentralAsia (CA) - Тегеран распространил письмо странам-членам Международной морской организации, в котором говорится, что «невраждебные суда» могут проходить через Ормузский пролив «в координации с иранскими властями», пишет FT.

В письме министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран «принял необходимые и соразмерные меры, чтобы не допустить использования агрессорами и их сторонниками Ормузского пролива для продвижения враждебных операций против Ирана».

Иранские чиновники и ранее подчеркивали, что морской путь закрыт только для «вражеских судов». Представитель Ирана в морской организации ООН Али Мусави говорил, что проход через этот водный путь возможен при координации мер безопасности с Тегераном. Исламская Республика, по словам Мусави, готова сотрудничать с Международной морской организацией для повышения безопасности на море и защиты моряков в Персидском заливе.

Иран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе после начала военной операции США и Израиля против страны. Блокада Ормузского пролива, через который проходят до 20% мировой нефти и более 30% СПГ, привела к резкому скачку цен на энергоносители.

Ранее американский президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт «очень скоро», если США удастся достичь согласия с Ираном в рамках переговоров. По словам республиканца, пролив «будет находиться под совместным контролем, а возможно, под контролем меня и аятоллы».

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако, заявляла, что слова Трампа о переговорах являются формой «психологической войны».

На прошлой неделе республиканец выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ на угрозы Иран пообещал полностью заблокировать Ормузский пролив, если США начнут бить по иранской энергетике.