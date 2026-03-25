Наследный принц Саудовской Аравии убеждает Трампа продолжить войну с Ираном, видя в этом «историческую возможность» для региона, - New York Times

CentralAsia (CA) - Фактический лидер Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бин Салман, настаивает на продолжении войны против Ирана со стороны президента Трампа, утверждая, что американо-израильская военная кампания представляет собой «историческую возможность» для преобразования Ближнего Востока. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомых с ходом переговоров.

Как сообщили источники издания, знакомые с содержанием разговоров, в ходе серии бесед на прошлой неделе принц Мухаммед передал Трампу необходимость настаивать на свержении жесткого иранского правительства.

По их словам, принц Мухаммед утверждал, что Иран представляет собой долгосрочную угрозу для стран Персидского залива, которую можно устранить только путем свержения правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также рассматривает Иран как долгосрочную угрозу, но аналитики говорят, что израильские чиновники, вероятно, воспримут несостоявшееся иранское государство, слишком погрязшее во внутренних беспорядках, чтобы угрожать Израилю, как победу, в то время как Саудовская Аравия рассматривает несостоявшееся государство в Иране как серьезную и прямую угрозу безопасности.

Однако высокопоставленные чиновники как в саудовском, так и в американском правительствах опасаются, что если конфликт затянется, Иран может нанести еще более жестокие удары по саудовским нефтяным объектам, и Соединенные Штаты могут оказаться втянутыми в бесконечную войну.

На публике позиция Трампа резко менялась: от предположений о скором окончании войны до сигналов о её эскалации. В понедельник президент опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что его администрация и Иран провели «продуктивные переговоры относительно полного и тотального урегулирования наших военных действий», хотя Иран опроверг информацию о том, что переговоры ведутся.

Последствия войны для экономики и национальной безопасности Саудовской Аравии огромны. Иранские удары беспилотников и ракет, предпринятые в ответ на американо-израильское наступление на Иран, уже вызвали серьезные сбои на нефтяном рынке.

Саудовские официальные лица отвергли предположение о том, что принц Мухаммед стремился затянуть войну.

«Королевство Саудовская Аравия всегда поддерживало мирное урегулирование этого конфликта, еще до его начала», — говорится в заявлении правительства Саудовской Аравии, в котором отмечается, что официальные лица «поддерживают тесный контакт с администрацией Трампа, и наша приверженность этому вопросу остается неизменной».

«Сегодня наша главная задача — защитить себя от ежедневных нападений на наших людей и гражданскую инфраструктуру», — добавило правительство. «Иран выбрал опасную игру на грани фола вместо серьезных дипломатических решений. Это наносит вред всем заинтересованным сторонам, но больше всего — самому Ирану».

Как сообщили источники, знакомые с ходом переговоров, Трамп временами проявлял готовность к сворачиванию войны, но принц Мухаммед утверждал, что это было бы ошибкой, и настаивал на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Ирана с целью ослабления правительства в Тегеране.

Эта статья основана на интервью с людьми, которые вели беседы с американскими официальными лицами и описывали эти обсуждения на условиях анонимности из-за деликатного характера переговоров Трампа с мировыми лидерами. Газета New York Times опросила людей с различными взглядами на целесообразность продолжения войны и на роль принца Мухаммеда в консультировании Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливит заявила, что администрация «не комментирует частные разговоры президента».

Принц Мухаммед, авторитарный член королевской семьи, возглавляющий последовательную кампанию подавления инакомыслия, пользуется уважением у Трампа и ранее влиял на принятие решений президентом . По словам источников, знакомых с американскими чиновниками, принц Мухаммед утверждал, что Соединенным Штатам следует рассмотреть вопрос о размещении войск в Иране для захвата энергетической инфраструктуры и свержения правительства.

В последние дни Трамп всерьез рассматривает возможность военной операции по захвату острова Харг, центра иранской нефтяной инфраструктуры. Такая операция, с использованием воздушно-десантных войск или десантной операции морской пехоты, была бы чрезвычайно опасной.

Однако, по словам источников, знакомых с американскими официальными лицами, принц Мухаммед в своих разговорах с Трампом выступал за проведение наземных операций.

Взгляды Саудовской Аравии на войну формируются как экономическими, так и политическими факторами. С начала войны ответные удары Ирана в значительной степени перекрыли Ормузский пролив, парализовав энергетическую отрасль региона. Подавляющее большинство саудовской, эмиратской и кувейтской нефти должно проходить через пролив, чтобы попасть на международные рынки.

Хотя Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты построили трубопроводы, чтобы обойти пролив, эти альтернативные маршруты также подверглись нападениям.

Аналитики, знакомые с позицией саудовского правительства, говорят, что, хотя принц Мухаммед, вероятно, предпочел бы избежать войны, он обеспокоен тем, что если Трамп сейчас отступит, Саудовская Аравия и остальная часть Ближнего Востока останутся один на один с осмелевшим и разъяренным Ираном.

По их мнению, незавершенное наступление сделает Саудовскую Аравию уязвимой для частых иранских атак. Такой сценарий также позволит Ирану периодически перекрывать Ормузский пролив.

«Саудовские чиновники, безусловно, хотят, чтобы война закончилась, но то, как она закончится, имеет значение», — сказала Ясмин Фарук, директор проекта по Персидскому заливу и Аравийскому полуострову Международной кризисной группы.

Нападение на саудовские нефтяные объекты в 2019 году, поддержанное Ираном, которое на короткое время парализовало половину добычи нефти в королевстве, заставило принца пересмотреть свой враждебный подход к Исламской Республике.

Впоследствии саудовские чиновники предприняли попытку дипломатической разрядки, восстановив отношения с Ираном в 2023 году, отчасти потому, что осознали, что союз их страны с Соединенными Штатами обеспечивал лишь частичную защиту от Ирана, как заявляли саудовские официальные лица.

Другие страны региона, включая Объединенные Арабские Эмираты, также стремились к более теплым отношениям с Ираном в последние несколько лет по аналогичным причинам.

После решения Трампа начать войну, вопреки советам ряда правительств стран Персидского залива, Иран ответил, выпустив тысячи ракет и беспилотников по странам региона, сорвав их попытки привлечь Иран на свою сторону, как заявили представители стран Персидского залива.

«То немногое доверие, которое существовало раньше, полностью разрушено», — заявил на прошлой неделе журналистам министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан.

Саудовская Аравия располагает большим запасом истребителей-перехватчиков Patriot, которые она использует для защиты от массированных иранских атак на свои нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и города.

Однако перехватчиков в мире катастрофически не хватает. В Саудовской Аравии беспилотники и ракеты уже поразили нефтеперерабатывающий завод и посольство США, а осколки перехваченных снарядов убили двух бангладешских рабочих-мигрантов и ранили более десятка других иностранных граждан.

С самого начала войны Нетаньяху настаивал на проведении военных операций, которые могли бы привести к краху иранского правительства. Американские чиновники сосредоточились на ослаблении ракетного и военно-морского потенциала страны и проявляли больший скептицизм в отношении возможности свержения жесткого правительства Ирана.

Несмотря на то, что в результате израильских ударов погибло большое количество лидеров, жесткое правительство по-прежнему контролирует ситуацию.

Аналитики отмечают, что саудовские чиновники давно выражают обеспокоенность тем, что несостоявшееся иранское государство представляет для них серьезную угрозу. Они опасаются, что даже в случае падения иранского правительства, элементы армии — или ополчения, которые могут возникнуть в образовавшемся вакууме власти — продолжат атаковать королевство и, вероятно, сосредоточатся на нефтяных объектах.

Некоторые аналитики правительственной разведки сообщили другим чиновникам, что, по их мнению, принц Мухаммед рассматривает войну как возможность усилить влияние Саудовской Аравии на Ближнем Востоке и считает, что Саудовская Аравия сможет защитить себя, даже если война продолжится.

В ходе бесед с принцем Мухаммедом Трамп выразил обеспокоенность по поводу цен на нефть и ущерба, который они наносят экономике. По словам источников, знакомых с ситуацией в американских ведомствах, саудовский лидер заверил его, что это лишь временная проблема.

Однако американские и региональные чиновники крайне скептически относятся к тому, что нефтяные рынки быстро восстановятся после войны. По словам экономистов, Саудовская Аравия не сможет компенсировать дефицит, вызванный войной, поскольку ее наземный трубопровод может транспортировать лишь малую часть нефти, которая обычно проходит через Ормузский пролив.

Хотя Саудовская Аравия находится в более выгодном положении, чем другие страны Персидского залива, чтобы пережить закрытие пролива, она может столкнуться с серьезными последствиями, если водный путь не будет вновь открыт в ближайшее время.

Еще до начала войны принц Мухаммед столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, приближаясь к установленному им сроку — 2030 году — для превращения Саудовской Аравии в глобальный деловой центр. Его правительство прогнозирует дефицит бюджета на несколько лет вперед, поскольку амбициозные мегапроекты и масштабные инвестиции в искусственный интеллект истощают ограниченные ресурсы страны .

Длительная война с Ираном поставит все это под угрозу. Успех принца зависит от создания безопасной среды для инвесторов и туристов.

На прошлой неделе, отвечая на вопрос о том, предпочитает ли саудовское правительство немедленное прекращение войны или более длительный конфликт, в котором возможности Ирана будут ослаблены, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал заявил журналистам, что единственное, что волнует чиновников, — это прекращение иранских атак на Саудовскую Аравию и соседние страны.

«Мы собираемся использовать все имеющиеся у нас рычаги — политические, экономические, дипломатические и другие — чтобы положить конец этим атакам», — заявил принц Фейсал.

Полный перевод статьи New York Times «Saudi Leader Is Said to Push Trump to Continue Iran War in Recent Calls».