Мохаммад - Багер Зольгадр назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана вместо Лариджани

CentralAsia (CA) - Секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана назначен Мохаммад-Багер Зольгадр. Об этом в соцсети X сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи. Он сменил Али Лариджани, который погиб 17 марта при ударе Армии обороны Израиля по Тегерану.

На прошлой неделе иранские СМИ заявили, что должность секретаря Высшего совета нацбезопасности занял бывший министр обороны Ирана Хоссейн Дехган. Позднее в окружении Дехгана опровергли информацию о его назначении на этот пост.

В 1990-х и начале 2000-х годов Золгадр был заместителем главнокомандующего КСИР. Он считается одним из основателей «Гарнизона Рамазан» — подразделения, на базе которого позже сформировались силы спецназа «Аль-Кудс». Его также называют одним из создателей полувоенной группировки «Ансар-е Хезболла».

С сентября 2021 года занимал должность секретаря Меджлиса по определению целесообразности (консультативный орган при верховном лидере Ирана, который разрешает споры между парламентом и Советом стражей конституции). При президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005−2007) служил заместителем министра внутренних дел по вопросам безопасности.

США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана. После начала операции погибли, в том числе, верховный лидер Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных чиновников. Агентство Tasnim писало, что вместе с Али Лариджани были убиты один из его сыновей и начальник службы охраны секретаря. Президент Ирана Масуд Пазешкиан пообещал отомстить за смерть высокопоставленного чиновника.