В Улан-Баторе открылся Национальный центр подготовки специалистов по детскому питанию и производству продуктов питания

CentralAsia (MNG) -

24 марта 2026 года в Монгольском университете науки и технологий состоялось торжественное открытие Национального центра по производству детского питания, обучению основам питания и методике преподавания.

Выступая на открытии, заместитель министра образования Гантулга Доноров подчеркнул важность правильного питания и просвещения в области питания для здорового роста и развития детей, отметив, что центр станет основополагающим учреждением для подготовки и повышения квалификации специалистов отрасли, а также для продвижения научно-исследовательской и методической работы. Посол Республики Корея в Монголии Чхве Джин-вон и член парламента Энх-Амгалан Лувсанцэрэн также выступили с речами, подчеркнув значимость двустороннего сотрудничества.

Центр сосредоточится на централизации и развитии учебной, исследовательской и методической деятельности в области производства детского питания и обеспечения здорового питания, адаптации передового международного опыта к местным условиям и подготовке квалифицированных специалистов в этой области.

Ожидается, что вновь созданный центр сыграет ключевую роль в обеспечении учащихся питательными блюдами в соответствии со стандартами, а также в формировании здоровых пищевых привычек и культуры питания.

В рамках этой инициативы в общеобразовательной школе № 48 также был открыт новый цех по производству и подаче школьного питания, что создало условия для производства безопасных и питательных блюд, соответствующих стандартам школьной среды. Школа, в которой обучается более 4500 учеников, входит в число учреждений с высокой пропускной способностью: около 2000 детей участвуют в программе школьного питания.

Данная инициатива реализуется в сотрудничестве между Министерством образования, Корейским агентством международного сотрудничества и неправительственной организацией VIT. Она является частью более широкой программы по модернизации условий производства школьного питания в 10 школах в восьми районах столицы и укреплению кадрового потенциала. Ожидается, что сочетание реальных инвестиций с системной реформой в области детского питания и организации питания внесет значительный вклад в улучшение здоровья учащихся и качества образовательной среды.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

