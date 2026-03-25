В Молдове цена на дизель приближается к 30 леям

CentralAsia (CA) - Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 23 марта 2026 года, зафиксировало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива, которые будут действовать 24 марта, сообщает «Блокнот Молдова».

Согласно официальным данным:

Бензин А-95 - 28,88 лея за литр (+0,41 лея или +41 бан по сравнению с предыдущим днём);

Дизельное топливо стандарт - 29,81 лея за литр (+0,60 лея или +60 банов).

Дизель продолжает уверенно приближаться к психологической отметке в 30 леев за литр - рост за последние дни составил уже более 1 лея. Бензин тоже дорожает, но чуть медленнее.

Причины очередного повышения - продолжающийся рост мировых котировок нефти на фоне геополитической напряжённости в регионе Персидского залива и общий подъём цен на нефтепродукты Platts.

Власти подчёркивают, что механизм государственного регулирования по-прежнему срабатывает: цены привязаны к реальным биржевым котировкам и не могут расти бесконтрольно. Однако в случае дальнейшего удорожания нефти на мировом рынке розничные цены в Молдове, скорее всего, перешагнут отметку 30 леев уже в ближайшие дни.

Министерство энергетики и НАРЭ рекомендуют водителям планировать поездки рационально и не создавать ажиотажного спроса на заправках. Запасы топлива в стране остаются на достаточном уровне - дефицита нет.

Если тенденция сохранится, уже на следующей неделе дизель может впервые с 2022 года превысить 30 леев за литр.