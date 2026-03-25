The New York Times: США передали Ирану план прекращения войны из 15 пунктов

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты подготовили и передали властям Ирана через посредников план по прекращению войны, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

План, по словам собеседников издания, состоит из 15 пунктов, касающихся, в числе прочего, баллистических ракет, ядерной программы и морского судоходства. Сам документ журналисты не видели, отмечает NYT.

Ключевым посредником между США и Ираном стал командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир, сообщили собеседники издания. Мунир, отметили они, поддерживает тесные связи с Корпусом стражей исламской революции и может предавать послания между США и Ираном.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с иранской стороной. После этого он объявил о пятидневном моратории на удары по энергообъектам. Власти Ирана заявляли, что Тегеран не принимал предложение о переговорах.