В Узбекистане начались бетонные работы на площадке строительства АЭС

CentralAsia (UZ) - В Джизакской области Узбекистана начались первые бетонные работы на площадке будущей АЭС.

Как сообщает Podrobno.uz, 24 марта строители начали заливку основания под здание реактора малой мощности РИТМ-200Н. Начало практических работ в Фаришском районе сопровождалось подписанием в Ташкенте стратегической дорожной карты и обновленного контракта между агентством «Узатом» и госкорпорацией «Росатом».

Текущий этап включает устройство бетонной подготовки объемом около 900 кубометров. Специалисты формируют основание под фундамент реакторного здания, обеспечивая его необходимой гидроизоляцией и заземлением. Завершить этот цикл планируется уже в апреле.

Как пишут СМИ, проведённая экспертиза подтвердила полное соответствие площадки техническим стандартам, исключив риски, связанные с тектоническими разломами или сейсмической активностью. Станция в Джизакской области получит уникальную комбинированную структуру. Проект объединит два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 (поколение 3+) и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н по 55 МВт каждый. Такая конфигурация позволит не только обеспечивать базовую нагрузку сети, но и гибко управлять мощностями для покрытия пиковых потребностей энергосистемы.

После выхода на проектную мощность АЭС будет генерировать около 15,4 миллиарда кВт·ч в год, что покроет более 15% общего потребления электроэнергии в республике. Помимо энергетических показателей, подписанная дорожная карта охватывает и социальные аспекты: от подготовки высококвалифицированных национальных кадров до создания инфраструктуры будущего города атомщиков. Сооружение станции в Фаришском районе станет крупнейшим энергетическим проектом в истории независимого Узбекистана с расчётным сроком службы объекта не менее 60 лет.

Ранее российская госкорпорация «Росатом» и Агентство по атомной энергии при Кабмине Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в области обращения с радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов.