В Туркменистане высадили более 600 тыс. саженцев. Два дерева посадили Бердымухамедовы

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане 21 марта состоялась всенародная озеленительная акция. 

В южной части Ашхабада в ней принял участие президент Сердар Бердымухамедов. Вместе с ним деревья высаживали председатель Меджлиса, вице-премьеры, руководители военных и правоохранительных органов, а также главы дипмиссий и международных организаций.

В ходе субботника курирующий сферу АПК вице-премьер Тангрыгулы Атахаллыев отчитался о высадке деревьев, а курирующий Ашхабад вице-премьер Баймырат Аннамаммедов — о благоустройстве столицы и поддержании территории чистоты, а также о ходе строительных работ.

В этот день по всей стране было высажено 611 тысяч 962 саженца деревьев. Также был осуществлён уход в общей сложности за 2 миллионами 24 тысячами 240 деревьями, сообщает госинформагентство ТДХ.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов высаживал деревья в Аркадаге, где выступали музыканты, певцы и танцоры, которые затем получили от экс-президента подарки. 

Свое дерево Бердымухамедов-старший посадил вместе с мальчиком, который обратился к нему «с просьбой дать благословение началу всенародной акции, продекламировав стихо­творение».

«То, что председатель Халк Маслахаты дал старт мероприятию вместе с представителем молодого поколения, стало наглядным свидетельством продолжения в стране благородных традиций наставничества», — отмечает ТДХ.

