Глава правительства России посетит Казахстан с рабочим визитом

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Казахстан 25-27 марта, сообщает правительство РФ.

«Во время российско-казахстанских правительственных переговоров в Астане особое внимание уделят дальнейшему развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и других областях», – говорится в сообщении.

Михаил Мишустин также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета 26-27 марта в Шымкенте. Он также выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan-2026 в Шымкенте.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения