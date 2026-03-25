Глава правительства России посетит Казахстан с рабочим визитом
CentralAsia (KZ) - Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Казахстан 25-27 марта, сообщает правительство РФ.
«Во время российско-казахстанских правительственных переговоров в Астане особое внимание уделят дальнейшему развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и других областях», – говорится в сообщении.
Михаил Мишустин также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета 26-27 марта в Шымкенте. Он также выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan-2026 в Шымкенте.
