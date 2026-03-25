Партия премьера Дании победила на парламентских выборах

CentralAsia (CA) -  Социал-демократическая партия Дании, в которой состоит действующая премьер-министр Метте Фредериксен, побеждает на парламентских выборах с результатом 21,9% после подсчета 99% голосов. Для партии результат стал худшим за более чем сто лет.

Как передает Politico, второе место заняла партия «Зеленые» (11,6% голосов). Считавшаяся главным соперником социал-демократов партия «Венстре» во главе с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном заняла третье место с результатом 10,1%. «Либеральный альянс» получил 9,4% голосов, центристская партия «Умеренные» — 7,7% голосов.

Для формирования нового правительства партиям придется начать переговоры о формировании коалиции. Троэльс Лунд Поульсен — кандидат на должность премьер-министра — исключил возможность создания коалиционного правительства с Социал-демократической партией.

Парламент Дании — Фолькетинг — избирается на четыре года. Он состоит из 179 мест. 175 депутатов избирают непосредственно в Дании, по 2 депутата — от Гренландии и Фарерских островов.

