В Узбекистане пресекли транзит гашиша из Афганистана в РФ под видом картошки

CentralAsia (UZ) - Пограничники и таможенники в Узбекистане пресекли попытку транзита 72 килограммов гашиша из Афганистана в Россию, замаскированного под картофель, сообщает пресс-центр службы госбезопасности (СГБ) республики.

По данным пресс-центра, на КПП "Термез-автомобильный" сотрудниками пограничных войск СГБ совместно с таможенниками был досмотрен грузовик MAN из Афганистана. В кузове машины находилась партия картофеля, однако при углубленной проверке выяснилось, что часть клубней - искусные муляжи.

"Внутри них был спрятан гашиш: всего обнаружено 222 брикета, замаскированных под клубни картофеля. Общий вес изъятого наркотического вещества составил 72 килограмма 300 граммов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, груз предназначался для дальнейшей отправки в Россию. В настоящее время по данному факту ведутся следственные действия.