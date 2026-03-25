Иран сообщил о новом ударе США и Израиля по АЭС «Бушер»

CentralAsia (CA) - На территорию иранской атомной электростанции «Бушер» попал снаряд, выпущенный во время атаки США и Израиля. Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) вечером во вторник, 24 марта. По ее данным, никто не пострадал, объекты станции не повреждены.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал все стороны к «максимальной сдержанности», чтобы не допустить ядерной аварии, говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

АЭС «Бушер», расположенная вблизи одноименного города на юго-западе Ирана, уже подвергалась атаке США и Израиля вечером 17 марта. Тогда на территорию станции также упал снаряд. Это не привело к утечке радиации или другим повреждениям АЭС.

Российская госкорпорация «Росатом» 18 марта отреагировала на инцидент, назвав его «вопиющим пренебрежением ключевыми правилами и принципами международной безопасности». По словам главы компании Алексея Лихачева, на АЭС «Бушер» остаются около 480 российских сотрудников. С начала войны США и Израиля против Ирана госкорпорация уже провела две эвакуации персонала и сейчас готовит третью, добавил он.

АЭС «Бушер» - первая атомная электростанция, построенная в Иране. Власти страны начали ее строительство при поддержке немецкой компании Siemens еще в 1975 году.