Пентагон направил 2 тыс. десантников на Ближний Восток, - The New York Times

CentralAsia (CA) - Пентагон приказал около 2 тыс. военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии начать переброску на Ближний Восток. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника в американском военном министерстве.

Направленная группа сформирована из «Сил немедленного реагирования» (IRF) — бригады численностью около 3 тыс. военнослужащих, которая может быть развернута в любой точке мира в течение 18 часов, сообщили собеседники NYT. По их словам, в состав контингента входят в том числе два батальона, численность каждого из которых составляет около 800 солдат. В ближайшие дни на Ближний Восток также могут направить дополнительных солдат из IRF, добавили представители Пентагона.

С учетом около 4,5 тыс. морских пехотинцев, которые уже направляются в регион, развертывание 2 тыс. десантников увеличивает общее число дополнительных сухопутных войск, направленных в зону боевых действий с начала военного конфликта, почти до 7 тыс. человек, и знаменует новую эскалацию, указывает NYT. Всего в военной операции «Эпическая ярость» задействовано около 50 тыс. военнослужащих из стран Ближнего Востока, Европы и США.

По словам собеседников газеты, американские десантники направятся в место, которое находится в пределах досягаемости Ирана. США могут использовать их для захвата острова Харк в Иране — главного центра экспорта иранской нефти в северной части Персидского залива, пишет издание.

В конце текущей недели на Ближний Восток должны прибыть около 2,3 тыс. морских пехотинцев США из 31-го экспедиционного корпуса: Пентагон также сможет использовать их для захвата Харка или для помощи в разблокировании Ормузского пролива, отмечает NYT. По словам официальных лиц, вместе с десантниками на Ближний Восток не прибудет тяжелая техника, такая как бронированные машины, которая могла бы обеспечить защиту в случае контратаки иранских военных.

Накануне NYT сообщила со ссылкой на источники, что США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Собеседники газеты заявили, что в перечне указаны иранская программа баллистических ракет, ядерная программа Ирана и вопросы морского судоходства. По данным Axios, переговоры США и Ирана на высоком уровне могут состояться уже 26 марта. Издание также сообщило о плане США из 15 пунктов.