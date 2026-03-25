Аlfabank: Что будет с ценами на газ в Европе?

CentralAsia (CA) - Запасы газа в Европе находятся на минимумах, а поставки СПГ таят на глазах. Разбираемся, сможет ли ЕС избежать покупок газа по заоблачным ценам и насколько привлекательны для инвесторов фьючерсы на газ, пишет Аlfabank.

Запасы газа на минимумах

По состоянию на 22 марта заполненность европейских газовых хранилищ составляет чуть менее 28,5% от максимального объёма. Это очень близко к многолетним минимумам и значительно ниже нормальных значений для этого времени года.

В отдельных странах ситуация выглядит совсем тяжёлой: в Нидерландах ПХГ заполнены на 6,6%, в Швеции — 14,6%, в Хорватии — 17,2%.

Это значит, что к очередному отопительному сезону 2026-2027 Европе придётся закупить для хранилищ существенно больше газа, чем обычно. Чтобы заполнить хранилища на 90% к ноябрю, местным газовым трейдерам надо приобрести около 67 млрд кубометров сверх обычного потребления. Это примерно 20% от всего потребления газа в ЕС в 2025 году.

Сложность заключается в том, что после отказа от российских трубопроводных поставок основной объём газа Европа получает в виде СПГ, и эта доля с каждым годом растёт.

Потеря поставок СПГ

В марте 2026 года Иран перекрыл Ормузский пролив, заблокировав экспорт СПГ из Катара, на который приходится около 20% всего СПГ в мире. Помимо этого, из-за авиаудара около 17% мощностей по производству СПГ этой страны были выведены из строя на 3–5 лет, то есть даже после открытия пролива полностью восстановить поставки не получится.

С Ближнего Востока ЕС получает не так много газа — всего около 11,4 млрд кубометров. Но рынок СПГ тесно взаимосвязан, и потеря крупного поставщика сказывается на всех потребителях. Кроме того, ЕС по-прежнему намерен отказаться от российского СПГ, поставки которого в 2025 году составили 20 млрд кубометров. Этот газ не исчезнет с мирового рынка, в Азии на него найдутся покупатели, но в ЕС он уже не пойдёт.

При этом у ЕС практически отсутствует альтернатива в виде трубопроводных поставок — действующие маршруты из Норвегии, Азербайджана и Алжира уже задействованы на полную мощность. Также из России через Турцию в ЕС всё ещё поступает около 18 млрд кубометров, но в условиях сложившейся политической повестки эти объёмы также остаются в подвешенном состоянии. ЕС намерен отказаться от них к 1 ноября 2027 года.

Конкуренция с Азией

Значительную часть СПГ Евросоюз покупает на спот-рынке. Это рынок, на котором продаются свободные грузы СПГ, не востребованные в рамках долгосрочных контрактов. Суда с такими грузами могут оперативно выбирать, где им выгодно разгрузиться. Они могут пойти как в Европу, так и в Азию, в зависимости от того, где им предложат более выгодные условия.

В летний период из-за жары в Азии растёт потребление электричества, чтобы питать кондиционеры и холодильное оборудование. Для выработки этой энергии широко используется природный газ. В моменты пикового потребления азиатские страны, в первую очередь Китай, начинают покупать дополнительный газ на спот-рынке, конкурируя с Европой. В такой ситуации цены на СПГ начинают стремительно расти.

Этим летом предложение СПГ из Катара, который большую часть продаёт по долгосрочным контрактам, будет ниже, чем обычно. Как минимум, на те самые 17% производственных мощностей (около 3,4% от всего СПГ), которые были выведены из строя ракетным ударом. В случае затяжного перекрытия Ормузского пролива потери могут быть в разы больше.

Одновременно ЕС будет покупать больше обычного, чтобы восполнить запасы. Это значит, что даже при нормальной погоде конкуренция за свободные грузы будет ожесточённой. Если же придёт жара, то цены могут вырасти гораздо сильнее.

Эти риски ещё не в полной мере учтены в ценах.

Что будет с Европой

Спрос на газ из-за холодной зимы вырос, а поставки — сократились. Это значит, что ЕС может срастить газовый баланс лишь двумя путями:

• Сокращать потребление, что означает экономическую стагнацию. На самом деле этот процесс уже идёт с 2022 года, но он достаточно плавный — быстро «отключить свет» потребителям не получится, это чревато катастрофой. В том числе для политической карьеры людей, принимающих подобные решения.

• Предлагать повышенную премию за СПГ — означает дальнейший рост цен. С начала марта цены на газ TTF, основной бенчмарк в регионе, подскочили более чем вдвое. Но это ещё не предел. Текущие котировки пока не закладывают риски длительного перекрытия Ормузского пролива и повышенного спроса в Азии из-за летней жары. Если риски реализуются, котировки TTC вполне могут обновить максимумы 2023 года.

Кроме того, последствия могут затронуть и 2027 год. Особенно если не удастся к зиме полностью восстановить запасы, и зима вновь окажется холодной. В этом случае высокие цены могут сохраниться и в следующем году.

Какие идеи: фьючерсы на газ

Основная идея — покупка фьючерсов на газ TTF с надеждой на дальнейший рост цен или разовые сильные импульсы вверх. Заработать на ней можно через фьючерсы TTF, которые торгуются на Московской Бирже. На фоне повышенного внимания к проблеме активность торгов и ликвидность фьючерсов выросла, что даёт возможность комфортно открывать и закрывать позиции, зарабатывая на волатильности.

На сегодня самые большие объёмы проходят по ближайшему контракту TTF-3.26. С 1 апреля основные торги будут проходить по следующему фьючерсу, TTF-4.26. Эти фьючерсы котируются в евро за МВт.ч, 1 лот соответствует одному МВт.ч. Таким образом, покупка фьючерсов на газ также может выступить как хедж от ослабления рубля к евро.

Для тех, кто ни разу не торговал фьючерсами на природный газ на Московской бирже, также можно ознакомиться со специальным материалом: Как торговать природным газом: Henry Hub и TTF на Московской бирже.

Какие идеи: акции

Высокие цены на газ это плюс для российских производителей, которые продолжают поставлять газ в ЕС. Более высокие цены означают более высокие доходы экспортёров: Газпрома и НОВАТЭКа.

Они поставляют примерно одинаковый объём, но в общей структуре сбыта НОВАТЭКа поставки в ЕС занимают существенно более высокую долю, поэтому влияние на финансовый результат может быть сильнее. Кроме этого, НОВАТЭК может перенаправить свои танкеры в Азию, что делает его экспорт более защищённым в текущей конъюнктуре, несмотря на все санкции.

У Газпрома доля ЕС в поставках очень невелика. Однако он может выиграть от конъюнктуры в том случае, если политические настроения сменятся и ЕС начнёт склоняться к тому, чтобы возобновить импорт по некоторым трубопроводным веткам. В такой ситуации дефицит СПГ и высокая зависимость от него — сильный аргумент в пользу партнёрства с Газпромом. Но пока политические настроения в ЕС не располагают к оптимизму.