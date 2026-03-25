Лукашенко и Ким Чен Ын проводят встречу в Пхеньяне

CentralAsia (CA) -  В Пхеньяне проходит встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает агентство БелТА.

«Церемония официальной встречи президента Беларуси Александра Лукашенко председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном прошла в Пхеньяне»,— передает агентство.

Местом встречи стала площадь имени Ким Ир Сена. Церемониал включал в себя исполнение гимнов двух стран, пушечные залпы, приветствие членов официальных делегаций. Были задействованы конница и рота почетного караула.

Александр Лукашенко 25 марта прибыл с официальным визитом в КНДР. Как сообщал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, стороны намерены подписать договор о дружбе и сотрудничестве. По словам министра, в целом в рамках визита планируется подписать около 10 различных соглашений.

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын встречались в сентябре 2025 года на параде в Пекине. Тогда лидер КНДР пригласил белорусского президента посетить Северную Корею в любое удобное время.

