Президент Таджикистана посетит Узбекистан с государственным визитом

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 26−27 марта совершит государственный визит в Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также первое заседание Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров двух стран.

Как ожидается, основное внимание будет уделено дальнейшему укреплению узбекско-таджикских отношений дружбы и добрососедства, развитию стратегического партнёрства и союзничества.

В повестку переговоров войдут вопросы расширения политического диалога, торгово-экономического и межрегионального сотрудничества, развития промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности, а также обеспечения водно-энергетической безопасности и продолжения культурно-гуманитарных обменов.

По итогам визита планируется запуск новых совместных проектов и подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном.

В последний раз Рахмон посещал Узбекистан для участия в седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии 15−16 ноября 2025 года. До этого главы государств регулярно встречались в рамках различных мероприятий и саммитов.

Последний государственный визит президента Таджикистана в Ташкент состоялся 9−10 марта 2018 года. Тогда это был первый за 17 лет государственный визит таджикского лидера в Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев посещал Таджикистан с госвизитом 18−19 апреля 2024 года.

