Написание столицы Монголии «Улан-Батор» на хангыльском письме будет изменено на «Улаанбаатар»

CentralAsia (MNG) -

Как сообщает MiddleAsianNews, Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея объявило об изменении названия города с «Улан-Батор» на «Улаанбаатар»

Интегрированный портал информации о государственной политике Республики Корея призвал «몽골 수도는 '울란바타르'로 표기하세요» или «Пожалуйста, напишите столицу Монголии как "Улаанбаатар"».

Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея и Национальный институт корейского языка официально объявили об изменении официального корейского написания названия столицы Монголии с «Улан-Батор» на «Улаанбаатар».

Министерство культуры, спорта и туризма (министр Чхве Хви-ён, далее — Министерство) и Национальный институт корейского языка (далее — Институт) обсудили «изменение написания названия столицы Монголии на корейском языке», запрошенное Министерством иностранных дел (министр Чо Хён), и в итоге приняли решение изменить написание названия столицы Монголии с «Улан-Батор» на «Улаанбаатар», — написал интегрированный портал информации о государственной политике Республики Корея.

До настоящего времени корейское написание названия столицы Монголии традиционно звучало как «Улан-Батор». Однако это написание отличается от местного монгольского написания и произношения, что приводит к административным неудобствам. В связи с этим Министерство иностранных дел обратилось к Министерству культуры, спорта и туризма с просьбой рассмотреть вопрос об изменении корейского написания названия столицы с «Улан-Батор», которое долгое время использовалось в русском стиле, на «Улаанбаатар», в соответствии с монгольским стилем, чтобы отразить мнение корейской общественности и местного монгольского сообщества.

Министерство культуры, спорта и туризма и Национальный институт корейского языка провели «Первое заседание Комитета Национального института корейского языка по иностранным именам собственным 2026 года» для устранения путаницы в области написания названия столицы Монголии на хангыле. После обсуждения написания названия столицы Монголии на хангыле с учетом местного произношения и орфографии было решено писать его как «Улаанбаатар».

С момента установления дипломатических отношений между Кореей и Монголией 26 марта 1990 года, две страны на протяжении 36 лет развивают тесное сотрудничество, и в последнее время значительно расширился обмен людьми и товарами между двумя государствами. Представители Министерства культуры, спорта и туризма и Национального института корейского языка заявили: «Мы ожидаем, что использование написания слов, учитывающего местное произношение, будет способствовать укреплению взаимопонимания и доверия между двумя странами».

Представитель Министерства иностранных дел заявил: «Монгольская сторона просила изменить написание названия страны, учитывая тесные отношения между Кореей и Монголией, и мы приветствуем это решение о пересмотре орфографии, поскольку от общественности постоянно поступали запросы из-за путаницы в написании. Мы считаем, что это решение будет способствовать развитию перспективных двусторонних отношений и распространению дружественных настроений между народами обеих стран».

