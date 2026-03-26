Утвержден дизайн символа Всемирного дня лошади

CentralAsia (MNG) -

Четвертое заседание рабочей группы по организации «Всемирного дня лошади», проходившее под председательством заместителя премьер-министра Монголии Ганхуяга Хассуурь, состоялось 23 марта.

На встрече обсуждались вопросы завершения детальной программы, слогана и эмблемы мероприятия «Всемирный день лошади», маршрута, программы и бюджета организации конного парада, маршрута и порядка проведения международных скачек, проекта регламента международных скачек, замены лошадей, находящихся на службе в Комитете конной полиции Социалистической Республики Вьетнам, а также другие вопросы. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

С тех пор на конкурс логотипов и символов для международного мероприятия «Всемирный день лошади 2026» было подано в общей сложности 63 логотипа от 30 художников, и работа «Небесная лошадь» скульптора Очирболда Аюурзаны была выбрана большинством членов рабочей группы.

В ходе мероприятия было объявлено о рассылке приглашений представителям 15 государственных и негосударственных организаций, в том числе министру культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Мирбеку Мамбеталиеву, министру культуры и информации Казахстана Аиде Балаевой, министру культуры Таджикистана Сатториёну Матлубахону, министру культуры Туркменистана Атагельды Шамурадову и министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову.

В конце совещания подгруппам были поручены такие задачи, как доработка программы и плана в соответствующих зонах ответственности, передача прав интеллектуальной собственности на утвержденный слоган и символ мероприятия «Всемирный день лошади» и их использование в приглашениях, плакатах, песнях, видеороликах, фильмах и программах, разработка технического задания для Центра иппотерапии, выбор места и решение земельных вопросов, подготовка к приему иностранных гостей и представителей для участия в мероприятии, а также организация электронной регистрации иностранных и отечественных лошадей и всадников для участия в международных скачках.

