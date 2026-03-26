Премьер-министр встретился с министром Великобритании по делам Индо-Тихоокеанского региона

CentralAsia (MNG) -

Сима Малхотра подчеркнула заинтересованность Великобритании в сотрудничестве с Монголией в области редкоземельных элементов

23 марта 2026 года премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав принял г-жу Симу Малхотру, парламентского заместителя государственного секретаря по делам Индо-Тихоокеанского региона в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом информирует MiddleAsianNews.

В начале встречи премьер-министр Занданшатар выразил признательность за визит парламентского заместителя министра Великобритании в Монголию и ее вклад в расширение двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр подчеркнул, что укрепление отношений с Соединенным Королевством, одним из ключевых «третьих соседей» Монголии и важным партнером в Европе, является одним из главных приоритетов внешней политики Монголии. Он подтвердил приверженность Монголии повышению уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего партнерства.

Он также отметил, что в Общем законе Монголии об образовании английский язык является основным иностранным языком обучения. Он выразил удовлетворение растущим сотрудничеством в сфере образования, включая стипендиальные программы, совместные исследования и программы студенческого обмена.

Он отметил, что Монголия готовится принять 17-ю сессию Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в августе 2026 года. Он подчеркнул, что международное сотрудничество по повестке дня и итогам конференции будет способствовать продвижению целей устойчивого развития и борьбе с деградацией окружающей среды.

Сима Малхотра выразила благодарность премьер-министру и отметила, что между двумя странами существуют широкие возможности для сотрудничества в различных секторах, включая горнодобывающую промышленность, энергетику и инфраструктуру общественного транспорта.

Она особо подчеркнула заинтересованность Великобритании в сотрудничестве с Монголией в таких областях, как редкоземельные элементы и возобновляемая энергия. Она также отметила, что продолжающиеся дискуссии о сотрудничестве в строительстве метрополитена в Улан-Баторе будут иметь важное значение для обогащения двусторонних дружественных отношений и сотрудничества с сильным экономическим содержанием.

