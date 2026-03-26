Японский проект по поддержке развития детей раннего возраста в Монголии будет продолжен

CentralAsia (MNG) -

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Игавахара Масару и директор представительства организации Save the Children Mongolia Мицуаки Тойода подписали в посольстве Японии соглашение о втором году реализации проекта под названием «Поддержка развития детей раннего возраста посредством инклюзивных, устойчивых и комплексных услуг». Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Цель проекта – укрепить потенциал, координацию и оперативность местных государственных учреждений в оказании поддержки детям младшего возраста с задержками развития и инвалидностью.

Реализация проекта осуществляется в рамках программы «Грантовая поддержка проектов японских НПО».

Игавахара Масару

«В рамках этой программы на 2024 финансовый год организация Save the Children Japan реализует проект по поддержке развития детей раннего возраста посредством инклюзивных, доступных, устойчивых и комплексных услуг. В течение прошедшего года в городе Улан-Батор, а также в аймаках Сэлэнгэ и Баянхонгор были предприняты усилия по содействию раннему выявлению нарушений развития, усилению раннего вмешательства, наращиванию необходимого потенциала и улучшению инфраструктуры.

В рамках второго года реализации проекта, который был утвержден на этот раз, поддержка будет продолжена для семейных медицинских центров, подкомитетов и детских садов, предоставляющих государственные услуги в местных районах. В прошлом году я посетил целевые семейные медицинские центры и детские сады в Баянзүрхском районе и ознакомился с недавно созданными в рамках проекта помещениями для развития детей, санитарными сооружениями и оборудованием. Эффективное ежедневное использование этих помещений и оборудования персоналом демонстрирует ощутимые результаты проекта.

Участвующие учреждения теперь планируют сотрудничать с теми, кто еще не был вовлечен в проект, чтобы обмениваться накопленными знаниями и опытом. Поэтому я уверен, что этот проект будет устойчиво развиваться и расширяться в будущем», — отметил посол Игавахара Масару, выступая на церемонии подписания соглашения.

Мицуаки Тойода

«Это сотрудничество вступает в завершающую фазу. В результате наших усилий улучшились методы оценки развития детей, укрепилась координация между секторами здравоохранения, социальной защиты и образования, а также создаются условия для предоставления более инклюзивных и доступных услуг для маленьких детей. Опираясь на достижения последних лет, мы стремимся расширить партнерские отношения, обменяться опытом и еще больше укрепить потенциал для достижения ощутимых результатов. Мы также сосредоточимся на поддержании и институционализации передового опыта, разработанного в сотрудничестве с государственными партнерами как на политическом, так и на информационно-пропагандистском уровнях. Это обеспечит детям, особенно детям с ограниченными возможностями и задержками развития, надлежащую поддержку на самом критическом этапе раннего детства», — заявил директор представительства Мицуаки Тойода.

Правительство Монголии считает эту совместную инициативу с посольством Японии имеющей важное значение для создания устойчивой, справедливой и инклюзивной системы.

Проект будет реализован до 29 марта 2027 года, общий объем финансирования составит $664 555.

Программа грантовой поддержки проектов японских НПО — это схема, в рамках которой правительство Японии оказывает финансовую поддержку проектам социально-экономического развития, реализуемым японскими неправительственными организациями в развивающихся странах и регионах.

