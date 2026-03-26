Южная Корея и Монголия обсудили ускорение переговоров по Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA)

слева: Батхүү Идэш и Квон Хе-джин

CentralAsia (MNG) -

Министерство торговли Сеула сообщило, что во вторник Южная Корея и Монголия обсудили пути ускорения переговоров по двустороннему всеобъемлющему соглашению об экономическом партнерстве (CEPA) и ожидается, что это соглашение углубит сотрудничество в области важнейших полезных ископаемых между двумя странами.

Квон Хе-джин, генеральный директор по торговым переговорам в Министерстве торговли, промышленности и ресурсов, посетила Монголию для встречи с представителями торговых и ресурсных ведомств, в том числе с Батхүү Идэш, возглавляющей переговорную группу Монголии по CEPA, — сообщает MiddleAsianNews.

По данным министерства, Южная Корея и Монголия провели четыре раунда переговоров по Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) до ноября 2024 года. Монголия считается перспективным рынком со значительным потенциалом для расширения экспорта потребительских товаров благодаря распространению корейской культуры, хотя ее годовой объем экспорта в $660 млн невелик по сравнению с крупными странами. Соответственно, правительство провело четыре раунда официальных переговоров по CEPA с монгольской стороной в течение примерно одного года, с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года; однако обсуждения были временно приостановлены из-за опасений по поводу открытия рынка внутри Монголии и разногласий по товарам и правилам происхождения.

Как сообщило министерство, на встрече во вторник Квон призвала к усилиям по преодолению разногласий в этих областях, а также предложила включить в переговоры по Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) сотрудничество в области цепочки поставок критически важных минералов. В частности Квон предложила заместителю министра Батхүү Идэшу стремиться к широкому соглашению, сосредоточенному на ключевых спорных вопросах, касающихся товаров и правил происхождения, одновременно расширяя сферу действия CEPA, чтобы включить сотрудничество в цепочке поставок критически важных минералов.

В тот же день директор Квон встретилась с заместителем министра промышленности и минеральных ресурсов Дашпүрэвом Буриадом и достигла консенсуса относительно необходимости создания отдельной главы о сотрудничестве в рамках CEPA.

Кроме того, она провела встречу с корейскими компаниями, работающими в Монголии, чтобы выслушать их проблемы и собрать мнения, необходимые для переговоров по CEPA.

По данным министерства, Монголия обладает богатыми месторождениями важнейших минералов, таких как медь, молибден и редкоземельные элементы, что делает страну перспективным партнером для сотрудничества Сеула в рамках цепочки поставок.

«Монголия — это развивающийся рынок, где корейские компании активно расширяют свой бизнес, а также важный партнер в сфере сотрудничества в области ресурсов», — заявила Квон в пресс-релизе, пообещав приложить усилия для ускорения переговоров по Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве со страной.

Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) — это двустороннее торговое соглашение, выходящее за рамки традиционных соглашений о свободной торговле (ССТ). В рамках CEPA страны договариваются о преференциальных условиях торговли товарами и о сотрудничестве во многих других экономических областях. Это, как правило, включает либерализацию торговли услугами, защиту и привлечение инвестиций, а также такие вопросы, как права интеллектуальной собственности, политика в области конкуренции и государственные закупки. По сути, CEPA связывает две экономики широкими обязательствами, а не фокусируется только на товарах.

Традиционные соглашения о свободной торговле имеют более узкую сферу применения по сравнению с соглашениями о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), которые имеют более широкую сферу действия. Соглашения о свободной торговле обычно направлены на снижение или отмену тарифов на товары и могут включать ограниченные положения, касающиеся услуг. CEPA, с другой стороны, охватывают торговлю товарами и услугами, а также инвестиции, права интеллектуальной собственности, политику в области конкуренции и государственные закупки. Они также регулируют таможенные процедуры, взаимное признание стандартов и согласование технических регламентов, которые обычно рассматриваются поверхностно или исключаются из традиционных соглашений о свободной торговле.

Соглашения о всеобщем экономическом партнерстве (CEPA) обычно включают положения о цифровой торговле, такие как правила для электронных транзакций и обязательство не взимать таможенные пошлины с электронных передач, которые часто отсутствуют в соглашениях о свободной торговле. Кроме того, CEPA, как правило, облегчают временное перемещение предпринимателей и специалистов посредством визовых соглашений или признания квалификации, поддерживая торговлю услугами и профессиональный обмен. CEPA сочетает в себе обязательства по доступу к рынкам с более широким экономическим и регуляторным сотрудничеством в различных секторах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

