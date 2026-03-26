экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия рассчитывает получить европейский кредит в размере $30 млн на модернизацию электросети

CentralAsia (MNG)  

Монголия может получить до $30 млн (€25.8 млн) от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на модернизацию инфраструктуры электропередачи в южном регионе страны и обеспечение передачи существующих и новых мощностей возобновляемой энергетики.

В частности, предлагаемый государственный заем будет использован для строительства линии электропередачи Sainshand Tsagaan Suvarga 220 кВ протяженностью 214 километров (132 мили) и расширения существующей подстанции Tsagaan Suvarga 220/22 кВ. Ожидается, что общая сумма инвестиций в рамках этой инициативы составит $43.6 млн.

Помимо модернизации электросети, проект будет способствовать развитию человеческого капитала, оказывая поддержку Национальной компании по передаче электроэнергии в создании Национального центра передового опыта в секторе возобновляемой энергетики в Монголии. Он будет сосредоточен на развитии навыков и подготовке местных кадров для сектора возобновляемой энергетики, напрямую отвечая меняющимся потребностям рынка труда, говорится в заявлении.

Проект финансируется правительством Монголии в лице Министерства энергетики, а будущим оператором назначена Национальная электропередающая сеть.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com