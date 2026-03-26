Монголия рассчитывает получить европейский кредит в размере $30 млн на модернизацию электросети

CentralAsia (MNG) -

Монголия может получить до $30 млн (€25.8 млн) от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на модернизацию инфраструктуры электропередачи в южном регионе страны и обеспечение передачи существующих и новых мощностей возобновляемой энергетики.

В частности, предлагаемый государственный заем будет использован для строительства линии электропередачи Sainshand Tsagaan Suvarga 220 кВ протяженностью 214 километров (132 мили) и расширения существующей подстанции Tsagaan Suvarga 220/22 кВ. Ожидается, что общая сумма инвестиций в рамках этой инициативы составит $43.6 млн.

Помимо модернизации электросети, проект будет способствовать развитию человеческого капитала, оказывая поддержку Национальной компании по передаче электроэнергии в создании Национального центра передового опыта в секторе возобновляемой энергетики в Монголии. Он будет сосредоточен на развитии навыков и подготовке местных кадров для сектора возобновляемой энергетики, напрямую отвечая меняющимся потребностям рынка труда, говорится в заявлении.

Проект финансируется правительством Монголии в лице Министерства энергетики, а будущим оператором назначена Национальная электропередающая сеть.

