В Монголии находится делегация во главе с Густи Граасом, председателем ПК по иностранным делам парламента Люксембурга

слева: Густи Граас и Тэмүүлэн Ганзориг

По приглашению Тэмүүлэна Ганзорига председателя Постоянного комитета по безопасности и внешней политике парламента Монголии, в Монголию прибыла делегация во главе с Густи Граасом, членом Палаты представителей Великого Герцогства Люксембург и председателем Постоянного комитета по внешней политике.

24 марта Тэмүүлэн вместе с членами комитета и г-жой Мөнхсоёл Баатаржав, главой парламентской группы Монголия-Люксембург, встретились с прибывшей делегацией.

На встрече Тэмүүлэн заявил, что Монголия придает большое значение своим отношениям и сотрудничеству с Великим Герцогством Люксембург, отметив, что 50-летие установления дипломатических отношений создает благоприятную обстановку для углубления взаимопонимания и расширения сотрудничества.

Он подчеркнул, что парламентское сотрудничество сыграет ключевую роль в укреплении связей, основанных на общих ценностях прав человека и демократии.

Он также отметил, что 25 декабря 2025 года парламент Монголии ратифицировал кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о создании Национального кардиологического центра. Ожидается, что этот проект внесет значительный вклад в здравоохранение и станет символом пяти десятилетий сотрудничества. Он выразил благодарность Люксембургу за предоставленную грантовую помощь.

Мөнхсоёл Баатаржав

Мөнхсоёл представила краткий обзор деятельности парламентской группы Монголия-Люксембург, созданной в апреле 2025 года и состоящей из пяти членов. Она отметила усилия Монголии по увеличению представительства женщин посредством избирательных реформ и заявила, что нынешний парламент, состоящий из 126 членов, продолжит уделять приоритетное внимание участию женщин в принятии решений.

Густи Граас

Густи Граас выразил удовлетворение визитом, состоявшимся в юбилейную годовщину установления дипломатических отношений, и обсудил межпарламентское сотрудничество и прогресс в реализации проектов в области здравоохранения.

Обе стороны также обратили внимание на проект по охране здоровья сердечно-сосудистой системы, который реализуется в пять этапов на протяжении 25 лет.

Визит парламентской делегации Люксембурга продолжается, сообщает пресс-служба Великого Государственного Хурала.

