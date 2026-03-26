Монголия с населением более 3.5 миллиона человек добилась значительных успехов в борьбе с туберкулезом

CentralAsia (MNG) -

Министерство здравоохранения Монголии сообщило во вторник, что в 2025 году в стране было зарегистрировано в общей сложности 2851 новый случай туберкулеза, включая 182 случая со смертельным исходом.

Согласно заявлению министерства, около 130 из зарегистрированных случаев были идентифицированы как туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью.

«Ключ к борьбе с туберкулезом заключается в раннем выявлении, своевременной диагностике и завершении лечения. Если эти меры будут эффективно реализованы, то искоренение туберкулеза станет достижимым и вполне осуществимым», — заявил министр здравоохранения Монголии Чинбүрэн Жигжидсүрэн на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Чинбүрэн отметил, что Монголия с населением более 3.5 миллиона человек добилась значительных успехов в борьбе с туберкулезом в последние годы. Он подчеркнул, что технологии молекулярной диагностики внедрены в 78 медицинских учреждениях по всей стране, а также начали применяться цифровые рентгеновские методы диагностики на основе искусственного интеллекта.

Однако он подчеркнул, что туберкулез по-прежнему более распространен среди уязвимых групп населения и лиц с низким уровнем дохода. В некоторых случаях, даже после постановки диагноза, пациенты не завершают лечение.

Министр призвал граждан пройти тестирование на туберкулез, если у них наблюдается постоянный кашель, продолжающийся более 14 дней.

Между тем, на той же конференции Тереза ​​Касаева, директор Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом, заявила, что «туберкулез — это не только болезнь, вызываемая бактериями, но и болезнь, усугубляемая неравенством».

Касаева пояснила, что такие факторы, как перенаселенность, недоедание, алкоголизм, курение и экономическая уязвимость, способствуют распространению и тяжести заболевания. Она также подчеркнула, что для искоренения туберкулеза необходимы скоординированные усилия в секторах здравоохранения, социальной защиты, образования и труда.

Во всем мире 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, чтобы повысить осведомленность общественности об этом крайне заразном заболевании и активизировать усилия по прекращению глобальной эпидемии.

