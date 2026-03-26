CentralAsia (MNG) -
Министерство здравоохранения Монголии сообщило во вторник, что в 2025 году в стране было зарегистрировано в общей сложности 2851 новый случай туберкулеза, включая 182 случая со смертельным исходом.
Согласно заявлению министерства, около 130 из зарегистрированных случаев были идентифицированы как туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью.
«Ключ к борьбе с туберкулезом заключается в раннем выявлении, своевременной диагностике и завершении лечения. Если эти меры будут эффективно реализованы, то искоренение туберкулеза станет достижимым и вполне осуществимым», — заявил министр здравоохранения Монголии Чинбүрэн Жигжидсүрэн на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
Чинбүрэн отметил, что Монголия с населением более 3.5 миллиона человек добилась значительных успехов в борьбе с туберкулезом в последние годы. Он подчеркнул, что технологии молекулярной диагностики внедрены в 78 медицинских учреждениях по всей стране, а также начали применяться цифровые рентгеновские методы диагностики на основе искусственного интеллекта.
Однако он подчеркнул, что туберкулез по-прежнему более распространен среди уязвимых групп населения и лиц с низким уровнем дохода. В некоторых случаях, даже после постановки диагноза, пациенты не завершают лечение.
Министр призвал граждан пройти тестирование на туберкулез, если у них наблюдается постоянный кашель, продолжающийся более 14 дней.
Между тем, на той же конференции Тереза Касаева, директор Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом, заявила, что «туберкулез — это не только болезнь, вызываемая бактериями, но и болезнь, усугубляемая неравенством».
Касаева пояснила, что такие факторы, как перенаселенность, недоедание, алкоголизм, курение и экономическая уязвимость, способствуют распространению и тяжести заболевания. Она также подчеркнула, что для искоренения туберкулеза необходимы скоординированные усилия в секторах здравоохранения, социальной защиты, образования и труда.
Во всем мире 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, чтобы повысить осведомленность общественности об этом крайне заразном заболевании и активизировать усилия по прекращению глобальной эпидемии.