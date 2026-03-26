Сегодня в большинстве районов погода стабильная

Кочевка в аймаке Увс // фото: ©Damiran Battulga

CentralAsia (MNG) - На 26 марта 2026 года, с 8:00 до 20:00, на юго-западе страны ожидается облачная погода, в то время как в других регионах будет наблюдаться переменная облачность. Осадки прогнозируются в Алтайской Гоби и в долине реки Халх-Гол, а в остальных местах осадков не предвидится. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду в большинстве районов.

Температура воздуха в районе озера Увс, Дархадской котловины, а также в долинах рек Тэс и Идэр колеблется от +1 до -4°C, в районе Гоби и долинах рек Сэлэнгэ и Хараа — +8…+13°C, а в других районах — +4…+9°C.

В Улан-Баторе преимущественно ясно. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Температура +7-+9°C, относительная влажность составляет 56%, а атмосферное давление — 874 гПа.

