В Белом доме назвали новую дату визита Трампа в Китай
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Визит президента США Дональда Трампа в Китай пройдет с 14 по 15 мая. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам Ливитт, встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином пройдет в указанные дни в Пекине.

«Первая леди Мелания и президент Трамп также будут принимать президента Си и госпожу Пин во время ответного визита в Вашингтоне в более поздний срок, который будет объявлен в этом году», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Позже сам Трамп подтвердил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в Пекине 14 и 15 мая.

«Моя встреча с уважаемым Си Цзиньпином, которая изначально была отложена из-за нашей военной операции в Иране, перенесена и состоится в Пекине 14 и 15 мая. Первая леди Мелания и я также примем председателя Си и мадам Пэн с ответным визитом в Вашингтоне позднее в этом году. Наши представители завершают подготовку к этим историческим визитам», – написал президент США в своей социальной сети Truth Social.

Ранее визит Трампа в Китай планировался на конец марта или начало апреля, но был перенесен из-за осложнений в войне с Ираном.

Сам президент США недавно говорил, что отложил визит в Китай примерно на месяц.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

