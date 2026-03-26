Путин ограничил вывоз наличных рублей и золота из России

CentralAsia (CA) - С 1 апреля 2026 года физические лица не смогут вывозить из России в страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) наличные рубли в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц запрет будет действовать вне зависимости от суммы. Исключением будет считаться вывоз наличных рублей через международные аэропорты РФ.

И физические, и юридические лица, и индивидуальные предприниматели при вывозе наличных должны будут иметь банковские выписки, которые подтвердят, что эти деньги были сняты с их счетов.

Кроме того, с 1 мая 2026 года появятся ограничения на вывоз из России золотых слитков весом больше 100 граммов. Так, в страны ЕАЭС слитки можно будет вывозить только через определенные аэропорты и с разрешения Федеральной пробирной палаты. А для физических лиц эти ограничения будут распространяться не только на государства ЕАЭС, но и на другие страны.

После начала российских военных действий в Украине власти России запретили вывозить из страны валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов. Рубли можно было вывозить без ограничений, но суммы более 10 тысяч долларов в эквиваленте требовали декларирования.

В декабре 2025 года вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал, что власти планируют запретить «бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение (в том числе в государства — члены ЕАЭС), а также вывоз золота в слитках».