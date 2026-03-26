На западе Казахстана упал ещё один беспилотник

CentralAsia (KZ) - Вблизи села Карауылтобе в Западно-Казахстанской области местные жители обнаружили упавший беспилотник. Как сообщает Kazinform, информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции региона.

По данным полиции, ведомство совместно с уполномоченными службами проводит проверку по факту обнаружения в Акжаикском районе «предметов, похожих на обломки беспилотного летательного аппарата».

«Указанный объект был обнаружен за пределами населенного пункта. Все обстоятельства происшествия выясняются», - добавили в пресс-службе департамента полиции.

В феврале-марте 2025 года в нескольких районах Западно-Казахстанской области местные жители находили беспилотные летательные аппараты. Сообщалось о четырёх неопознанных БПЛА. 18 февраля неизвестный беспилотный летательный аппарат обнаружили местные жители на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО. 18 марта ещё один беспилотный летательный аппарат упал в Таскалинском районе ЗКО. Объект длиной 300 см был найден целым, без видимых повреждений. 25 и 26 марта фрагменты БПЛА обнаружили в Жанибекском районе ЗКО.

В Минобороны тогда пояснили, что более 90% беспилотных летательных аппаратов, которые нашли на территории ЗКО, находятся в пределах границ испытательного полигона 926-го главного лётного испытательного центра Российской Федерации. Полигон их и воздушное пространство над ним используется этим испытательным центром.

