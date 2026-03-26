Мины, ПВО и переброска войск. Иран укрепляет защиту острова Харк перед возможной операцией США, - CNN

На спутниковом снимке изображен иранский остров Харг 11 марта 2026 года, до нанесения американских ударов по острову.

CentralAsia (CA) - В последние недели Иран расставляет ловушки и перебрасывает на остров Харг дополнительный военный персонал и средства ПВО в рамках подготовки к возможной операции США по установлению контроля над островом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их данным, администрация Трампа рассматривает возможность использования американских войск для захвата крошечного острова на северо-востоке Персидского залива — жизненно важного экономического канала для Ирана, через который проходит примерно 90% экспорта нефти страны, — в качестве рычага давления на иранцев, чтобы заставить их вновь открыть Ормузский пролив.

Однако американские официальные лица и военные эксперты заявляют, что такая наземная операция сопряжена со значительными рисками, включая большие потери среди американских военнослужащих. По словам источников, остров имеет многоуровневую оборону, и в последние недели иранцы перебросили туда дополнительные переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

По словам источников, Иран также расставляет ловушки, в том числе противопехотные и противотанковые мины, вокруг острова, в том числе на береговой линии, где американские войска потенциально могут осуществить десантную операцию, если президент Дональд Трамп примет решение о проведении наземной операции.

Некоторые союзники президента задают серьезные вопросы о необходимости проведения подобной операции, поскольку успешный захват острова сам по себе не решит проблем, связанных с Ормузским проливом и монополией Ирана на мировом энергетическом рынке, добавил источник.

Центральное командование США отказалось комментировать действия Ирана в Харге.

Американские военные уже наносили удары по Харгу 13 марта, при этом Центральное командование заявило о попадании в 90 целей, включая «морские минные хранилища, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов». Трамп объявил об атаке , заявив, что американские войска избежали ударов по нефтяной инфраструктуре на острове «из соображений приличия».

Израильский источник сообщил об опасениях, что захват Харга может привести к атакам иранских беспилотников и переносных зенитно-ракетных комплексов, что повлечет за собой гибель американских военнослужащих. «Есть надежда, что они не пойдут на такой риск и вместо этого обстреляют нефтяные месторождения, но предсказать это невозможно», — сказал этот источник.

«Я бы очень обеспокоился по этому поводу», — сказал отставной адмирал Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий силами НАТО, ныне военный аналитик CNN. «Иранцы умны и безжалостны. Они сделают все возможное, чтобы нанести максимальные потери американским войскам как на кораблях в море, так и, особенно, когда наземные войска окажутся на их суверенной территории».

В среду спикер иранского парламента предостерег «врагов» страны от попыток оккупировать какие-либо иранские острова.

«Согласно некоторым данным, враги Ирана при поддержке одной из стран региона готовятся оккупировать один из иранских островов», — написал Мохаммад Багер Галибаф в X. «Все передвижения противника находятся под полным наблюдением наших вооруженных сил. Если они выйдут из-под контроля, вся жизненно важная инфраструктура этой страны региона без ограничений станет мишенью для беспощадных атак».

Ранее в среду Галибаф заявил: «Мы внимательно следим за всеми передвижениями США в регионе, особенно за развертыванием войск».

Остров Харг примерно в три раза меньше Манхэттена, а это значит, что США потребуется развернуть мощные десантные силы для захвата острова, если они решат провести подобную операцию, сообщил CNN источник, знакомый с планами американских военных. Остров расположен в самой северной части Персидского залива, вдали от Ормузского пролива, но в непосредственной близости от иранских нефтяных объектов.

Два экспедиционных подразделения морской пехоты, специализирующиеся на десантировании, рейдах и штурмовых операциях с использованием десантных кораблей ВМС, недавно были переброшены на Ближний Восток. В состав этих подразделений входят несколько тысяч морских пехотинцев, а также десантные корабли, авиация и десантные катера. По словам источников, они с наибольшей вероятностью будут задействованы в операции по взятию Харга. Около 1000 американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США также ожидают переброски в регион в ближайшие дни.

Другой источник, знакомый с планами американских военных, сообщил, что Центральное командование ведет практически постоянное и непрерывное воздушное наблюдение за островом, поэтому военные смогли увидеть как физические, так и экологические изменения в районах, которые, по всей видимости, были заминированы.

По словам Ставридиса, удары американских военных по острову ослабили некоторые элементы его противовоздушной и морской обороны, включая зенитные ракеты HAWK и зенитные орудия Oerlikon.

Однако, учитывая близость острова к иранскому побережью, американские войска по-прежнему будут уязвимы для иранских баллистических ракет и ударов беспилотников, и, по словам источника, знакомого с внутренними обсуждениями администрации по этому вопросу, представители администрации Трампа до сих пор решают, стоит ли рисковать проведением наземной миссии.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что США сохраняют планы по быстрому уничтожению секретной информации и инфраструктуры в случае захвата американских объектов и военных постов за рубежом. По словам источника, вполне логично предположить, что у Ирана могут быть аналогичные планы.

Союзники по Персидскому заливу также в частном порядке призывают администрацию Трампа не затягивать войну путем размещения войск на острове Харг или вывоза иранского высокообогащенного урана с ядерного объекта, который ранее подвергался бомбардировкам американской авиации , сообщил высокопоставленный представитель стран Персидского залива. Опасения связаны с тем, что оккупация острова Харг американскими войсками приведет к большим жертвам, что, вероятно, спровоцирует ответные действия Ирана против инфраструктуры стран Персидского залива и затянет конфликт, добавил высокопоставленный представитель стран Персидского залива.

Вместо этого страны Персидского залива настаивают на том, чтобы американские официальные лица ликвидировали иранскую программу баллистических ракет до окончания конфликта, с чем американские чиновники согласны. В последние дни Пентагон проинформировал страны Персидского залива о том, что значительная часть иранского потенциала баллистических и крылатых ракет уничтожена и что США близки к завершению выполнения списка целей, не уточнив при этом сроки, сообщил чиновник.

Ставридис заявил, что одним из возможных способов оказать давление на иранцев является рассмотрение вопроса о блокаде Харга с берегов, что сделает невозможным экспорт нефти. «Это можно сделать без фактической высадки войск на берег», — сказал он.