Зеленский заявил, что США требуют от Украины вывести ВСУ из Донбасса в обмен на гарантии безопасности

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США требуют от Киева вывести войска из Донбасса в обмен на предоставление гарантий безопасности.

В интервью Reuters он подчеркнул, что Вашингтон готов окончательно согласовать эти гарантии «на высоком уровне», как только Украина будет готова отвести свою армию. Зеленский предупредил, что такой шаг поставит под угрозу безопасность Украины и, как следствие, Европы, поскольку приведет к передаче России сильных оборонительных позиций в регионе.

По мнению украинского президента, ситуация на Ближнем Востоке влияет на президента США Дональда Трампа и его дальнейшие шаги. «К сожалению, на мой взгляд, президент Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на Украину», — сказал он.

По мнению Зеленского, Россия, требующая вывода украинских войск с востока, делает ставку на то, что Вашингтон потеряет интерес к переговорам и в конечном итоге выйдет из них.