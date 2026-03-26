Парламентская ассамблея ОДКБ призвала к диалогу в связи с обострением ситуации вокруг Ирана

CentralAsia (CA) - Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ принял заявление в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

В документе выражена озабоченность эскалацией напряжённости, вызванной, по оценке организации, провокационными действиями внерегиональных сил.

Парламентарии отметили, что подобные действия создают серьезную угрозу международному миру и безопасности. В заявлении подчеркивается недопустимость применения силы и силовых угроз в отношении суверенных государств.

Совет ПА ОДКБ призвал все стороны проявить максимальную сдержанность и возобновить диалог для мирного урегулирования существующих разногласий. В документе выражена поддержка правительству и народу Ирана.

«Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН», - говорится в тексте заявления.