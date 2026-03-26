Правительство России готовится снова запретить вывоз бензина из страны из-за роста цен, - «Интерфакс»

Кабмин РФ прорабатывает возможность возвращения полного запрета на экспорт бензина из России, сообщают источники «Интерфакса».

Вопрос начали обсуждать из-за резкого роста биржевых цен на топливо, вызванного войной на Ближнем Востоке. По словам источников, рассматривается введение запрета более чем на месяц — «сразу на квартал». Такие ограничения уже вводились в России в августе прошлого года и были сняты 31 января. Сейчас запрет на экспорт бензина и дизеля за рубеж распространяется только на непроизводителей.

25 марта вице-премьер Александр Новак призвал принять оперативные меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях мирового энергокризиса. «Сегодня очень выросли цены на нефтепродукты и крэк-спреды в мире, и это накладывает также свой отпечаток», — отметил он. Новак подчеркнул, что правительству, Минэнерго и отраслевым компаниям необходимо «в кратчайшие сроки» выработать механизмы, которые позволят стабильно закрывать потребности страны и сдерживать рост цен на заправках. Он признал, что задача «сложная», но это нужно сделать «прямо очень срочно».

Биржевые цены на топливо в России растут с конца февраля — тогда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Она затронула крупнейших участников нефтегазового рынка, включая Саудовскую Аравию и Катар, и привела к блокировке Ормузского пролива, обеспечивающего 20% мировых перевозок нефти и 30% — СПГ. Это спровоцировало масштабные перебои с поставками энергоносителей и их резкое подорожание.

С начала весны оптовые цены на бензин и ​дизтопливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой ​бирже выросли на 14% и 22% соответственно. На 24 марта средняя стоимость Аи-92 ‌и дизеля для НПЗ в европейской части России составляла около 68,5 тыс. рублей и 67,5 тыс. рублей за тонну.

Между тем скоро в стране стартует весенняя посевная, а также плановые ремонты НПЗ, что даст новые поводы для повышения оптовых цен на топливо. В условиях сезонного роста спроса российские производители постараются довести их до экспортного паритета, повысив на 5,5 тыс. рублей за тонну для бензина и на 9,5 тыс. рублей за тонну для дизеля, говорили Reuters участники рынка.