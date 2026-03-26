Пентагон объявил о приведении промышленной базы США в боевую готовность

CentralAsia (CA) - Министерство обороны США заключило соглашение с несколькими американскими военно-промышленными корпорациями о наращивании производства критически важных компонентов для американского арсенала боеприпасов, говорится на сайте Пентагона.

Так, заключено соглашение с компаниями Lockheed Martin и BAE Systems, предусматривающее увеличение производства головок самонаведения для противоракет THAAD в четыре раза.

"Обеспечение безопасности нашей цепочки поставок так же важно, как и наше партнёрство с основными подрядчиками. Это соглашение с BAE Systems посылает чёткий, стабильный и долгосрочный сигнал спроса. Мы обеспечиваем нашим партнёрам уверенность, необходимую для инвестиций, расширения и найма персонала. Именно так мы ставим промышленную базу на боевую готовность", – заявил заместитель министра обороны по вопросам закупок и обеспечения Майкл Даффи.

В Министерстве обороны гарантируют, что возможности страны по созданию и развёртыванию этого жизненно важного оборонительного оружия превзойдут любую угрозу, исходящую от противника, для США или их союзников.

Кроме того, Пентагон в партнёрстве с компанией Honeywell Aerospace объявил о заключении рамочного соглашения о наращивании производства критически важных компонентов для американского арсенала боеприпасов, включая навигационные системы и решения для радиоэлектронной борьбы. С компанией Lockheed Martin подписано соглашение, направленное на ускорение производства высокоточных ударных ракет.

По информации Reuters, с начала вооружённого конфликта России и Украины в 2022 году и во время военных операций Израиля в Газе США сократили свои запасы оружия на миллиарды долларов, включая артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты.