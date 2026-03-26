Турция заявила об атаке безэкипажного аппарата на ее танкер в Черном море

CentralAsia (CA) - Турецкий нефтяной танкер сегодня утром подвергся нападению в Черном море. Предположительно, его атаковали с помощью беспилотного надводного аппарата, заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.

По словам министра, БПЛА специально атаковал машинное отделение танкера. «Судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании, которое загружало нефть из России, после полуночи сообщило в наш центр экстренной помощи о взрыве в машинном отделении»,— рассказал Уралоглу.

В Командовании береговой охраны Турции уточнили, что речь идет о танкере Altura. При этом в ведомстве добавили, что члены экипажа не запрашивали эвакуацию и нет «никаких негативных последствий в связи с происшествием». «Все под контролем, ситуация не вызывает никаких опасений»,— сказал ТАСС представитель командования.

14 марта греческое судно Maran Homer подверглось атаке «неизвестного объекта» в Черном море. Танкер находился за пределами территориальных вод России и ожидал разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, где должен был принять нефть из Казахстана. Греция связала атаку с решением США выдать временную лицензию на продажу российской нефти.

Телеканал NTV утверждает, что танкер перевозил 140 тыс. т нефти из России. На борту находились 27 членов экипажа, пострадавших нет. На месте происшествия работают береговая охрана и экстренные службы.