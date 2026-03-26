Генсек ООН: Конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля, мир стоит на пороге более масштабной войны

CentralAsia (CA) - Конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля, заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш во время брифинга для СМИ.

«Спустя более чем три недели война вышла из-под контроля. Конфликт вышел за рамки, которые даже лидеры считали немыслимыми. Мир стоит на пороге более масштабной войны, нарастающей волны человеческих страданий и более глубокого глобального экономического потрясения», – заявил генсек ООН.

Антониу Гутерриш призвал страны, участвующие в конфликте, вернуться к полному уважению международного права.

США и Израиль он призвал положить конец войне, а Иран – прекратить нападения на своих соседей, которые не являются сторонами конфликта.

Генсек ООН также отметил, что необходимо уважать права и свободы судоходства на важнейших морских маршрутах, таких как Ормузский пролив.

«Длительное закрытие пролива препятствует транспортировке нефти, газа и удобрений в критический момент глобального посевного сезона», – заявил Антониу Гутерриш.

Накануне США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов, Тегеран в ответ потребовал вывести все американские военные базы вокруг Персидского залива.