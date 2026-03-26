Узбекистанцев будут предупреждать о наводнениях и селях с вершин минаретов мечетей

CentralAsia (UZ) -  Программа Развития ООН совместно с МЧС и Узгидрометом внедряют в Узбекистане систему оповещения о чрезвычайных ситуациях через внешние громкоговорители мечети. Об этом оoбщает Kursiv.Media.

Предполагается, что система охватит семь регионов и 6,5 млн человек. На данный момент специальными устройствами оповещения на громкоговорители уже оборудованы минареты 272 мечетей в Ферганской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

Специальные устройства установили в мечетях, расположенных рядом с жилыми районами. С их помощью на внешние громкоговорители, расположенные на минаретах и фасаде, будут передавать экстренные сообщения, которые слышно в радиусе от 500 до 2 тыс. м. Сообщения транслируются вовне, поэтому их будут слышать все жители в зоне охвата — находятся ли они в помещении или на улице.

Важный плюс внедряемых технологий — устойчивость к сбоям. Сообщения передаются даже при отключении мобильной связи и электроэнергии.

Инициативу финансирует Зеленый климатический фонд.

