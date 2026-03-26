Трамп пригласил президента Узбекистана на встречу Совета мира и саммит G20

CentralAsia (UZ) - В адрес президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступило письмо от президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В послании американский лидер высоко оценил участие главы Узбекистана в инаугурационном заседании «Совета мира» и выразил признательность за приглашение посетить Узбекистан, говорится в сообщении.

Дональд Трамп, в свою очередь, пригласил Шавката Мирзиёева на следующую встречу «Совета мира», а также на саммит G20 в Майами в декабре 2026 года.

Первое заседание «Совета мира» состоялось 19 февраля этого года в Вашингтоне и было посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа. На саммите Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов внести вклад в возведение жилья, детсадов, школ и больниц в Газе.

«Совет мира» был создан по инициативе Дональда Трампа. Узбекистан присоединился к нему в качестве государства-учредителя в январе в швейцарском Давосе.