Рахмон прибыл с госвизитом в Узбекистан и возложил венок

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 26 марта с государственным визитом прибыл в город Ташкент — столицу Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В международном аэропорту «Ташкент – Хумо» его встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Государственный визит Эмомали Рахмон проходит 26–27 марта в городах Ташкент и Бухара. В его рамках запланированы встречи и переговоры на высшем уровне, проведение первого заседания Высшего межгосударственного совета, подписание значительного числа новых документов о сотрудничестве, а также проведение межрегионального бизнес-форума и ряда культурных мероприятий, включая Вечер дружбы и Дни культуры Таджикистана в Узбекистане.

В тот же день Рахмон в знак уважения к истории и культуре узбекского народа возложил венок к монументу «Независимость и гуманизм».

В церемонии возложения венка президента Таджикистана сопровождал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

