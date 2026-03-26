Соцсети Facebook, Instagram, Youtube в США начали привлекать к ответственности за вред детям, - NYT

Адвокат Марк Ланье, представлявший истца, которому присудили $6 млн против Meta и YouTube, выступил у суда в Лос-Анджелесе

CentralAsia (CA) - В США присяжные вынесли два резонансных вердикта против крупнейших технологических компаний, признав их ответственность за вред, причинённый несовершеннолетним пользователям. Об этом пишет The New York Times.



Решения могут стать поворотным моментом в регулировании соцсетей, на фоне того как Конгресс уже много лет не может принять эффективные меры по защите детей.

На этой неделе суд в Лос-Анджелесе поддержал иск девушки, заявившей, что алгоритмы Meta и YouTube сделали её зависимой от платформ и нанесли вред психическому здоровью. Присяжные признали компании ответственными за личный ущерб и присудили компенсацию в размере $6 млн.

Днём ранее в штате Нью-Мексико другой суд постановил, что Meta нарушила закон, не обеспечив защиту несовершеннолетних пользователей от хищников, и обязал компанию выплатить $375 млн штрафа. Эти решения отражают растущее недовольство влиянием соцсетей на подростков и усиливают давление на законодателей.



Несмотря на многочисленные слушания и десятки предложенных законопроектов, в том числе инициативу Kids Online Safety Act, существенного регулирования до сих пор принято не было. Юристы отмечают, что суды фактически формируют новую практику: теперь социальные сети могут рассматриваться как продукты, способные причинять вред — подобно табачной или фармацевтической индустрии. В частности, внимание уделяется таким функциям, как бесконечная прокрутка и автозапуск видео, которые усиливают зависимость пользователей.



Компании, в свою очередь, отвергают обвинения. В Meta заявили, что психическое здоровье не может быть связано с одним приложением, а представители Google указали, что YouTube является стриминговой платформой, а не социальной сетью. Обе компании намерены обжаловать решения суда.Эксперты подчёркивают, что говорить о долгосрочных последствиях пока рано, однако уже сейчас очевидно: технологические гиганты сталкиваются с новым юридическим риском. Тысячи аналогичных исков находятся на рассмотрении, и серия процессов может существенно изменить правила игры для всей индустрии.

Таким образом, на фоне законодательного тупика именно судебная система начинает играть ключевую роль в попытках ограничить влияние социальных сетей на детей и подростков.