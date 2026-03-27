Редкое открытие: крошечная окаменелость, найденная в монгольской пустыне Гоби, потрясла ученых

CentralAsia (MNG) -

«Палеонтологи обнаружили в районе Ухаа Толгод в пустыне Гоби невероятно хорошо сохранившийся ископаемый скелет длиной всего 1 сантиметр», — сообщает MiddleAsianNews.

Считается, что эта окаменелость является одним из самых ранних образцов так называемых «микромлекунов» позднего мелового периода.

Американский музей естественной истории (AMNH), участвовавший в Монголо-американской музейной экспедиции (MAME), заявляет, что найти полный и неповрежденный экземпляр такого крошечного размера (примерно размером с ноготь) крайне редко. Такие предметы, как зубы, встречаются чаще, но окаменелости найти крайне сложно из-за их хрупкости.

Обнаружение этого миниатюрного черепа и конечностей предоставляет ученым редкую, целостную картину биоразнообразия мезозоя, предлагая революционные сведения о том, как эти крошечные предки процветали рядом с гигантами. Эта беспрецедентная находка проясняет эволюционный переход ранних млекопитающих, раскрывая, как специализированные скелетные адаптации позволили этим крошечным существам занять экологические ниши, которые ранее считались необитаемыми.

В Монголии найдена окаменелость размером 1 сантиметр: крошечный артефакт, сохранившийся со времен динозавров

Согласно данным Американского музея естественной истории, обнаружение полностью сочлененного скелета с неповрежденными отпечатками мягких тканей размером всего в один сантиметр является крайне редким явлением для позднего мелового периода.

Пустыня Гоби хорошо известна своими крупными окаменелостями динозавров, и теперь эта окаменелость «микромлекопитающего» из позднего мелового периода представляет собой «первый из очень немногих», поскольку окаменелости таких хрупких существ, как это, обычно разрушаются в течение миллионов лет силами природы.

Это уникальное на вид существо очень напоминает землеройку и относится к категории развитых мезозойских насекомоядных, предковых млекопитающих, которые выжили наряду с велоцираптором.

Как сохранилась эта окаменелость

Единственная причина, по которой существо с таким хрупким скелетом могло выжить, — это процесс, называемый «длительным опустыниванием».

Согласно исследованиям, примерно 75–100 миллионов лет назад в бассейне реки Гоби произошло межконтинентальное опустынивание, вызванное поднятием близлежащих горных хребтов.

Останки животных, которые были достаточно малы, чтобы быть погребенными под массивными песчаными бурями, почти мгновенно оказывались погребенными в мелком сухом песке. Быстрота этих процессов помогла сохранить эти маленькие кости от гниения и смывания, и они служили естественной «капсулой времени» на протяжении почти 100 миллионов лет.

Жизнь в экстремальном климате

Окаменелость размером в один сантиметр свидетельствует о том, как живые организмы адаптировались к экстремальным условиям пустыни Гоби, для которой характерен очень сильный сезонный климат. По мере высыхания Гоби насекомоядные животные смогли приспособиться и жить в этом районе без доступа к пресной воде.

Восточная часть бассейна Гоби была определена как один из «межконтинентальных» регионов, испытывающих наибольшие изменения из-за изменения климата, что дает дополнительный контекст для понимания того, как предыдущие поколения млекопитающих выживали в условиях экстремального глобального потепления, благодаря обнаруженной крошечной окаменелости.

Как учёные изучают окаменелость длиной всего 1 сантиметр?

Из-за своих размеров ученые не могут использовать традиционные молотки, а зубила не подходят из-за размеров и хрупкости скелета.

Для исследования этих образцов используется микрокомпьютерная томография высокого разрешения, позволяющая исследователям видеть сквозь породу и создавать цифровую 3D-модель скелета размером 1 сантиметр (со всеми деталями, касающимися зубов и внутреннего уха), создавая «цифрового двойника» скелета размером 1 сантиметр, что позволяет проводить всестороннее исследование, сохраняя при этом оригинальный образец.

