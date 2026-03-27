Новозеландская группа Mild Orange выступит с сольным концертом в Улан-Баторе. Видео

CentralAsia (MNG) -

Известная новозеландская группа Mild Orange, покорившая публику по всему миру своей мечтательной, мелодичной и проникновенной инди-музыкой, сегодня даст свой сольный концерт в Монголии. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Возможность услышать их мягкие, «расслабляющие» мелодии в стиле инди-дрим-поп и психоделический рок предоставляет монгольский лейбл «Baga Toirog»

Место проведения: Отель «Улан-Батор» – Большой зал. Дата: пятница, 27 марта 2026 года.

Mild Orange — новозеландская группа, играющая в стиле дрим-поп и инди-рок, образованная в Данидине, Отаго, в 2016 году. В состав группы входят четыре друга: Джош Мехртенс (вокал, тексты песен, гитара, продюсирование, сведение, оформление), Джош Рид (соло-гитара), Том Келк (бас-гитара) и Джек Фергюсон (ударные), которые познакомились во время учебы в Университете Отаго.

Группа Mild Orange написала и выпустила четыре альбома. Их первый альбом, Foreplay, был выпущен независимо в апреле 2018 года и получил положительные отзывы критиков. Сингл Some Feeling набрал более 27 миллионов просмотров на YouTube. Их второй альбом, получивший название в честь группы, был выпущен самостоятельно 29 мая 2020 года и получил положительные отзывы критиков. Видеоклип на их сингл Freak In Me, выпущенный 12 марта 2020 года, набрал более 6.7 миллионов просмотров на YouTube. Их третий альбом, Looking For Space, вышел в начале 2022 года. В августе 2025 года вышел альбом The//Glow.

