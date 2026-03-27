Китайская компания CC7 намерена реализовать проект по производству топлива из бурого угля в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Китайская компания China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven Ltd (CC7) выразила заинтересованность в реализации проектов по производству бензина, дизельного топлива и синтетического природного газа из бурого угля в Монголии.

В рамках официального визита спикера парламента Учрала Ням-Осора в Китай министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор провел 24 марта 2026 года встречу с китайской национальной химической инженерно-строительной корпорацией Seven Ltd (CC7), заинтересованной в сотрудничестве в реализации проекта по производству синтетического природного газа из угля, — сообщает MiddleAsianNews.

В ходе встречи китайская компания представила предварительное технико-экономическое обоснование проекта, оценивая рентабельность инвестиций в 13-16 процентов и срок окупаемости в 7-9 лет, а также выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Проект, направленный на снижение зависимости Монголии от импортного топлива и максимизацию добавленной стоимости угля, будет реализован в районе Багануур с инвестициями в $1 млрд и будет производить 200-300 тысяч тонн бензина, дизельного топлива и 150-200 миллионов Nm³ синтетического природного газа в год путем глубокой переработки бурого угля с использованием проверенных технологических решений, таких как газификация CTL+SNG, синтез Фишера-Тропша и метанирование.

Стороны обменялись мнениями о том, что данный проект полностью соответствует цели создания индустриально-технологического парка на базе рудника Багануур, как это отражено в документах по политике развития правительства Монголии, и может внести существенный вклад в решение многих проблем, таких как создание основы для развития химической промышленности в Монголии, удовлетворение потребностей в нефтепродуктах и ​​азотных удобрениях, а также снижение загрязнения воздуха.

