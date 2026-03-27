Почему 4 свободные экономические зоны Монголии важны для инвесторов?

По данным MiddleAsianNews, благодаря освобождению от налогов и таможенных пошлин, 4 свободные экономические зоны Монголии остаются одним из наиболее эффективных инструментов привлечения инвестиций, ориентированных на экспорт.

💰 Зоны без налогов

В Монголии действуют 4 свободные экономические зоны: Алтанбулаг, Цагааннуур, Замын-Үүд и долина Хөшиг, каждая из которых функционирует в рамках особого налогового и таможенного режима за пределами обычной таможенной территории страны. Для инвесторов такая структура имеет значение, поскольку она может значительно снизить стоимость импорта оборудования, перемещения товаров и создания предприятий, ориентированных на экспорт.

💎 Главное преимущество – налоговый режим. В соответствии с законодательством Монголии, товары, ввозимые из-за рубежа в свободную зону, освобождаются от таможенных пошлин, НДС и акцизного налога, а товары и услуги, производимые или продаваемые в зоне зарегистрированными организациями, также имеют право на льготный налоговый режим.

👛 Экспорт из этих зон на зарубежные рынки также осуществляется на более благоприятных условиях, что делает этот режим особенно актуальным для проектов в сфере производства, логистики, торговли и туризма.

Географическое положение также повышает привлекательность этого места.

Алтанбулаг расположен недалеко от российской границы, Замын-Үүд является главными воротами Монголии в Китай, а Цагааннуур обеспечивает доступ на запад через Баян-Өлгий. Долина Хөшиг, самая новая и крупнейшая, развивается недалеко от международного аэропорта имени Чингисхана как долгосрочный центр логистики, торговли и коммерческой деятельности, связанной с аэропортом.

В целом, 4 свободные экономические зоны Монголии остаются одним из наиболее эффективных инструментов привлечения иностранных инвестиций в стране, сочетая в себе налоговые льготы, таможенные преимущества и стратегический доступ к России, Китаю и более широким торговым маршрутам. Хотя реализация проектов по-прежнему различается в зависимости от зоны, перспективы поддерживаются стремлением правительства обновить правовую базу для свободных зон и улучшить общий инвестиционный климат. Для экспортеров, производителей и логистических компаний это делает модель свободных зон перспективной возможностью, за которой стоит следить.

