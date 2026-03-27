Монголия предлагает ввести налоговые льготы для призовых денег и поощрительных выплат киберспортсменам

Предложенный законопроект направлен на изменение этой ситуации. Он освободит от налогообложения все виды призовых денег, поощрительных выплат и аналогичных доходов, предоставляемых национальной киберспортивной команде Монголии и ее зарегистрированным игрокам, включая те, которые предоставляются иностранными компаниями, организациями, частными лицами и другими субъектами. Подробности были озвучены на MiddleAsianNews.

Предложение также распространит соответствующий налоговый режим на аффилированные федерации и организации.

В случае одобрения, эта мера будет направлена ​​на поощрение участия молодежи, вознаграждение за высокие результаты на международном уровне и предоставление монгольским киберспортивным командам и организациям больше возможностей для конкуренции на мировой арене.

Монгольские киберспортсмены зарабатывают значительные суммы денег на международных турнирах. Например, по состоянию на март 2026 года монгольская команда The MongolZ выиграла в общей сложности $1 565 100 в виде призовых.

Общие призовые фонды команды MongolZ на крупных турнирах:

Esports World Cup 2025: $500 000 за 1-е место.

Thunderpick World Championship 2024: $500 000 за 1-е место.

YaLLa Compass 2024: $200 000 за 1-е место.

FISSURE Playground #2: $100 000 за 2-е место.

MESA Nomadic Masters Spring 2024: $50 000 за 1-е место.

IEM Katowice 2025: $80 000 за 3-4 место.

Помимо денежного приза для команды The MongolZ, её участник Содбаяр Techno4K Мөнхболд был признан MVP (самым ценным игроком) турнира Esports World Cup 2025, получив дополнительно $10 000.

