Министр Великобритании Сима Малхотра встретилась с участниками языкового проекта

CentralAsia (MNG) -

25 марта в Доме ООН в Монголии состоялось мероприятие, посвященное вовлечению молодежи в проект «Преодоление языковых барьеров», финансируемый правительством Великобритании и реализуемый ЮНИСЕФ в Монголии в сотрудничестве с Министерством образования. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Парламентский заместитель государственного секретаря по делам Индо-Тихоокеанского региона в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Сима Малхотра; министр образования Наранбаяр Пүрэвсүрэн; и посол Великобритании в Монголии Фиона Блайт, а также представители ЮНИСЕФ в Монголии, присутствовали на мероприятии, которое объединило правительственных чиновников, партнеров, преподавателей и школьников, участвовавших в проекте. После презентации результатов проекта состоялась интерактивная сессия между чиновниками и школьниками.

«На ежегодном политическом диалоге и встрече с премьер-министром мы обсудили будущее давнего и глубокого партнерства между Монголией и Великобританией, прогресс в реализации амбициозной инициативы по строительству метро в Улан-Баторе, которая не только изменит жизнь жителей Улан-Батора, но и станет флагманским проектом, а также расширение нашего партнерства в таких областях, как добыча критически важных полезных ископаемых, где Монголия обладает реальным потенциалом и лидерством. Кроме того, я рада видеть результаты инвестиций в образование. Сегодняшние политики будут вести сегодняшние дискуссии, но именно благодаря инвестициям в образование и английский язык, а также благодаря более чем 200 стипендиатам программы Chevening, с которыми я встречалась с 1993 года и которых я также встретила во время своего визита, наши страны вместе воспитывают следующее поколение лидеров. За это я невероятно горжусь», — поделилась своими впечатлениями от визита в Монголию с 23 по 25 марта министр по делам Индо-Тихоокеанского региона Великобритании Сима Малхотра.

Проект «Преодоление языковых барьеров» укрепил знания и навыки 739 преподавателей английского языка по всей Монголии посредством языковой подготовки и открыл возможности для 140 000 студентов благодаря клубам разговорного английского и цифровым устройствам.

«Для учеников из сельских районов с ограниченными ресурсами, как у нас, учителя английского языка — это не просто преподаватели, а мост во внешний мир. Я благодарен организаторам проекта за инвестиции в нас. Преимущества проекта передаются от учителей к ученикам», — сказал учитель английского языка Түвшинмэргэн Батболд из аймака Дундговь.

«Многие мои ученики — дети семей охотников с беркутами. Спасибо Британскому посольству. Этот проект доказывает, что мечты могут воплотиться в жизнь в любой точке мира при правильной поддержке, и что студенты могут устанавливать связи с миром, сохраняя при этом свою уникальную культуру», — отметила учительница английского языка Бахитгуль Алтай из сомона Сагсай аймака Баян-Өлгий, расположенного в Алтайских горах, в 1600 км от Улан-Батора.

министр Сима Малхотра и ученица Зейнеп Арманбек

«Я из кочевой семьи, тесно связанной с природой. Проект «Преодоление языковых барьеров» открыл для меня не только новый язык, но и совершенно новый мир. В результате я выросла как личность, стала более открытой и любознательной», — заявила Зейнеп Арманбек, ученица из сомона Сагсай аймака Баян-Өлгий.

С введением английского языка в качестве обязательного предмета с 3-го класса, начиная с 2025–2026 учебного года, большое количество учителей, владеющих языком ниже уровня B1, подчеркивает острую необходимость в программах, которые укрепляют и поддерживают навыки учителей.

30 декабря 2025 года было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Преодоление языковых барьеров: охват социально незащищенных групп населения посредством преподавания английского языка – II», совместно реализуемого Министерством образования и ЮНИСЕФ при финансировании со стороны правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Первый этап проекта был реализован в начале 2025 года и охватил более 320 учителей английского языка из всех сомонов аймаков Баян-Өлгий, Баянхонгор и Сүхбаатар, прошедших обучение в объеме более 100 часов. 39% участвующих учителей значительно улучшили свои навыки владения английским языком. Кроме того, более 540 учеников приняли участие в 15 разговорных клубах английского языка в аймаках, а 126 цифровых устройств были переданы 26 школам в трех аймаках, что способствовало созданию цифровой среды обучения.

Второй этап проекта реализуется в амаяках Булган, Архангай, Хубсугул, Хэнтий и Дундговь и предусматривает повышение языковых и педагогических навыков более чем 450 учителей английского языка, а также подготовку новых учителей-наставников.

