В Восточной Монголии близится к завершению строительство завода по переработке цинка

CentralAsia (MNG) - В аймаке Сүхбаатар вскоре начнет работу крупный завод по переработке цинка.

Этот завод, второй по величине цинковый концентратор в аймаке, будет перерабатывать 300 тысяч тонн руды в год и производить до 30 тысяч тонн цинка на экспорт.

Предполагается, что в рамках проекта, рассчитанного на семь лет, будет переработано в общей сложности 138 тысяч тонн цинка, а в государственный и местный бюджеты поступит около ₮250 млн в виде налогов и сборов.

Завод, расположенный в сомоне Сүхбаатар, строится компанией Polymetal Resource, полностью финансируемой из внутренних источников. Строительство цинкового обогатительного комбината Салхит — Бор-Толгой в настоящее время завершено на 85 процентов, а полный ввод в эксплуатацию запланирован на июнь 2026 года.

Директор компании Мөнхбат сообщил, что работы по удалению вскрышных пород, добыче руды и подготовительным горным работам продолжаются. Ожидается, что проект создаст 341 рабочее место за весь срок своего существования. В настоящее время работают более 20 местных жителей, а также проводится набор и тестирование дополнительных кандидатов.

