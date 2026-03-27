Индустриальный парк Налайх станет особой экономической зоной

CentralAsia (MNG) -

Правительство приняло решение превратить индустриально-технологический парк Налайх в особую экономическую зону с благоприятными условиями для налогообложения, инвестиций и финансирования.

На своем очередном заседании 25 марта 2026 года Кабмин поручил соответствующим должностным лицам обеспечить эффективную реализацию государственно-частного партнерства на местном уровне без административных барьеров.

22 марта премьер-министр Занданшатар Гомбожав посетил район Налайх, чтобы оценить состояние здания районного медицинского центра и медицинского обслуживания, а также провел встречу с местными властями и должностными лицами канцелярии губернатора.

По итогам совещания было принято решение ускорить ряд ключевых мер, включая завершение и утверждение проекта нового теплоснабжения Налайх мощностью 79 МВт в рамках бюджетного закона этого года, выбор подрядчика и ускорение строительных работ. Также было согласовано привлечение финансирования от международных финансовых институтов для расширения трубопроводов, подстанции и линий электропередачи тепловой электростанции, а также разработка комплексного решения проблемы разницы в тарифах на теплоснабжение и его представление Кабинету министров.

Кроме того, правительство рассмотрит возможность строительства больничного корпуса в рамках проекта, финансируемого Азиатским банком развития, с целью улучшения и укрепления системы здравоохранения в аймаках.

