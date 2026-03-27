Трамп заявил, что отложил удары по энергетике Ирана на 10 дней

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что решил отложить удары по иранским энергетическим объектам еще на 10 дней, чтобы провести переговоры с Тегераном.

«По просьбе иранского правительства […] я приостанавливаю период разрушения электростанций на 10 дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени [полночь по Гринвичу 7 апреля]. Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления фейковых СМИ и других источников, они проходят очень хорошо», — написал он в своей соцсети Truth Social.

В минувшие выходные Трамп грозил «уничтожить» иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Иранские власти в ответ заявили, что полностью перекроют пролив для судоходства, передает «Би-би-си».

В понедельник Трамп сказал, что США и Иран ведут «продуктивные переговоры» об окончании войны, и приказал приостановить удары по иранской энергетике на пять дней.

В среду стало известно, что США передали Ирану список из 15 условий, на которых они готовы пойти на прекращение конфликта, но Тегеран их отверг, взамен предложив свой план из пяти пунктов.

До сих пор непонятно, с кем именно в Иране США ведут диалог. Накануне Трамп говорил, что иранские официальные лица отрицают то, что переговоры ведутся, опасаясь быть убитыми.

«Они ведут переговоры и очень хотят заключить сделку. Но они боятся об этом говорить, потому что считают, что их убьют их же соотечественники. Они также боятся, что их убьем мы», — заявил он журналистам.

Вскоре после того, как Трамп сообщил, что удары по энергетике Ирана откладываются, цены на нефть на мировых рынках начали падать. В течение четверга они продолжали расти — отражая опасения, что продолжение войны и дальше будет вызывать нехватку нефти.

В четверг, во время заседания американского правительства, Трамп также рассказал, какой именно подарок ему сделали власти Ирана. До этого глава Белого дома сообщил, что иранцы подарили ему нечто ценное, но не уточнил, что именно.

Трампа спросили, как идут переговоры с Ираном, — и он ответил, что Тегеран хочет продемонстрировать серьезность своих намерений. Далее он сообщил, что Тегеран два или три дня назад обещал ему пропустить через Ормузский пролив восемь танкеров с нефтью в качестве «подарка», и эти танкеры действительно прошли.

«И я сказал: «Ну что же, мы наверное с правильными людьми имеем дело». И на самом деле они кое за что извинились и сказали, что пропустят еще два корабля. Так что в результате у нас получилось десять кораблей», — сказал Трамп.

Иран отрицает, что ведет диалог с США. До этого член комитета парламента по нацбезопасности и внешней политике Ирана Якуб Резазаде предполагал, что Вашингтон заявляет об успешных переговорах ради попытки контролировать цены на нефть.

Между тем Израиль продолжает атаковать Иран. ЦАХАЛ сообщил, что за последние сутки ВВС Израиля нанесли около 20 ударов по «пусковым позициям» в западной части Ирана. В сообщении Армии обороны Израиля в соцсети X говорится, что авиация сбросила около 70 боеприпасов по объектам, используемым для хранения и запуска баллистических ракет, а также систем ПВО, а военнослужащие, находившиеся на этих объектах, были «ликвидированы». В четверг Израиль также заявил о ликвидации командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алирезы Тангсири, который курировал блокаду Ормузского пролива.