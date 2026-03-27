«Переломный момент для социальных сетей», «начало конца эпохи социальных сетей», - BBC после знакового вердикта по делу о зависимости

CentralAsia (CA) - Родители и правозащитные группы, добивающиеся ужесточения ограничений на использование социальных сетей, приветствовали беспрецедентную победу, одержанную жюри присяжных в Лос-Анджелесе в пользу молодой женщины, подавшей в суд на Meta и YouTube из-за своей детской зависимости от социальных сетей, передает «Би-би-си».

Присяжные пришли к выводу, что компания Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, и компания Google, владеющая YouTube, намеренно создали вызывающие привыкание платформы социальных сетей, которые нанесли вред психическому здоровью 20-летнего молодого человека.

Женщине, известной как Кейли, была присуждена компенсация в размере 6 миллионов долларов, и этот результат, вероятно, будет иметь последствия для сотен аналогичных дел, которые сейчас рассматриваются в судах США.

Компании Meta и Google заявили, что не согласны с вердиктом и намерены подать апелляцию.

Мета сказала: «Психическое здоровье подростков — это чрезвычайно сложная проблема, и ее нельзя связать с каким-либо одним приложением».

«Мы будем и впредь решительно защищаться, поскольку каждый случай индивидуален, и мы по-прежнему уверены в своей способности защищать подростков в интернете».

Представитель Google заявил: «В этом случае неправильно понимают YouTube, который является ответственно созданной платформой для потокового вещания, а не социальной сетью».

Однако в интервью программе BBC Breakfast Эллен Рум, которая сама подала в суд на TikTok после смерти своего сына, заявила, что это тот самый момент, когда «с меня хватит».

«Сколько еще детей пострадают и, возможно, погибнут из-за этих платформ?» — спросила она.

«Доказано, что это небезопасно, и компаниям, владеющим социальными сетями, необходимо это исправить».

«Злобность, притеснение или обман»

Присяжные постановили, что Кейли должна получить 3 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба и еще 3 миллиона долларов в качестве штрафных санкций, поскольку они пришли к выводу, что Meta и Google «действовали со злым умыслом, притеснением или мошенничеством» в том, как компании управляли своими платформами.

Ожидается, что компания Meta возьмет на себя 70% суммы компенсации, присужденной Калей, а Google — оставшиеся 30%.

В среду у здания суда находились родители других детей, которые не являются участниками иска Кейли, но утверждают, что также пострадали от социальных сетей, как и во многие другие дни на протяжении пятинедельного судебного разбирательства.

Когда был вынесен вердикт, родители, такие как Эми Невилл, праздновали и обнимали других родителей и сторонников, которые ждали решения.

Вердикт суда Лос-Анджелеса был вынесен на следующий день после того, как жюри присяжных в Нью-Мексико признало компанию Meta виновной в том, что ее платформы подвергали опасности детей, предоставляя им доступ к материалам сексуального характера и контакт с сексуальными хищниками.

Майк Прулькс, директор по исследованиям консалтинговой фирмы Forrester, заявил, что вынесенные подряд вердикты подчеркивают «критическую точку» в отношениях между компаниями, работающими в сфере социальных сетей, и общественностью.

В последние месяцы такие страны, как Австралия, ввели ограничения для детей, чтобы они могли прекратить или ограничить использование социальных сетей. В Великобритании в настоящее время проводится пилотная программа , чтобы оценить, как может работать запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет.

«Негативное отношение к социальным сетям накапливалось годами, и теперь оно наконец вылилось в открытый конфликт», — сказал Прулькс.

Комментируя вердикт, премьер-министр сэр Кир Стармер заявил, что нынешнее положение дел «неудовлетворительно» и необходимо предпринять дополнительные меры для защиты детей.

Подчеркивая важность правительственных консультаций по вопросу запрета социальных сетей для лиц младше 16 лет, он сказал: «Вопрос не в том, изменятся ли что-то, а в том, изменятся ли вещи.

Вопрос в том, сколько и что мы собираемся сделать?

Между тем герцог и герцогиня Сассекские, которые долгое время проводили кампанию против вреда социальных сетей, назвали вердикт «расплатой».

«Пусть это станет тем самым изменением, когда безопасность наших детей наконец-то будет поставлена ​​выше прибыли».

Британский активист по вопросам безопасности в интернете Иэн Рассел, чья 14-летняя дочь Молли покончила с собой в 2017 году после просмотра вредоносного контента в интернете, заявил в программе Newsnight на BBC: «Есть большая надежда, что это важный момент, и технологии... [должны] измениться, но только если правительства что-то предпримут по этому поводу».

В ходе своего выступления перед жюри в феврале Марк Цукерберг, председатель и генеральный директор Meta, сослался на давнюю политику своей компании, запрещающую использование любых платформ пользователями младше 13 лет.

Когда Цукербергу были представлены внутренние исследования и документы, свидетельствующие о том, что Meta знала о том, что ее платформы используют маленькие дети, он заявил, что «всегда хотел» более быстрого прогресса в выявлении пользователей младше 13 лет. Он настаивал на том, что компания «со временем достигла нужного результата».

Хотя Google, как владелец видеохостинга YouTube, также был ответчиком по этому делу, большая часть судебного разбирательства была сосредоточена на Instagram и Meta.

Первоначально ответчиками также были Snap и TikTok, но обе компании до начала судебного разбирательства достигли с Кейли соглашений, условия которых не разглашаются.

Что касается адвокатов Кейли, они утверждали, что Meta и YouTube создали «машины для вызывания зависимости» и не выполнили свои обязанности по предотвращению доступа детей к своим платформам.

Кейли рассказала, что начала пользоваться Instagram в девять лет и YouTube в шесть, и ни разу не сталкивалась с попытками заблокировать себя из-за возраста.

«Я перестала общаться с семьей, потому что все свое время проводила в социальных сетях», — сказала Кейли во время своих показаний.

Кейли рассказала, что у нее начались тревожное и депрессивное состояние в возрасте 10 лет — расстройства, диагноз которых ей поставил психотерапевт много лет спустя.

Она также начала одержимо следить за своей внешностью и стала использовать фильтры в Instagram, которые меняли ее облик — уменьшали нос и увеличивали глаза — почти сразу после того, как начала пользоваться этой платформой в детстве.

Впоследствии у Кейли диагностировали дисморфофобию — состояние, при котором люди чрезмерно беспокоятся о своей внешности и не могут воспринимать себя такими, какими их видят другие.

Ее адвокаты утверждали, что такие функции Instagram, как бесконечная прокрутка, были разработаны таким образом, чтобы вызывать привыкание.

По словам адвокатов Кейли, цели роста компании Meta были направлены на привлечение молодежи к использованию ее платформ.

Опираясь на показания экспертов и бывших руководителей Meta, они утверждали, что компания заинтересована в молодых пользователях, поскольку они с большей вероятностью будут оставаться на ее платформах в течение более длительного времени.

Когда адвокаты Кейли сообщили Адаму Моссери, главе Instagram, что ее самый длительный день использования платформы составлял 16 часов, он отрицал, что это является доказательством зависимости.

Вместо этого он назвал подростка, проводящего большую часть дня в Instagram, «проблематичным».

Адвокаты Кейли заявили в среду, что вердикт присяжных «посылает недвусмысленный сигнал о том, что ни одна компания не стоит выше ответственности, когда дело касается наших детей».

В июне в федеральном суде Калифорнии должно начаться рассмотрение еще одного дела против Meta и других социальных сетей по обвинению в причинении вреда детям.